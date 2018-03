Die Anfrage kam aus der Syker Bevölkerung. Abschließbare Fahrrad-Abstellplätze wurden von der Stadtverwaltung eingefordert. Jetzt sind sie da: Ab sofort gibt es gegenüber vom Gleis 1 am Syker Bahnhof einen abschließbaren Fahrradkäfig, einen Platz darin kann man mieten. „Ich kann gut verstehen, dass die Leute beispielsweise ihr E-Bike ungerne offen stehen lassen“, sagt Lars Brunßen vom Syker Bauamt

Zeitgleich mit dem Käfig wurden die 56 Bügel neu verteilt. „Die standen so eng beisammen, dass sie gar nicht richtig genutzt werden konnten“, erklärt Brunßen. Zudem seien einige Bügel so nah an der Straße platziert gewesen, dass die Lenker der Fahrräder teilweise in die Fahrbahn hineinragten. Acht Bügel wurden von der Fläche gegenüber der Begegnungsstätte Gleis 1 direkt neben das echte Gleis 1 verlegt. „Damit haben wir die Situation entschärft“, freut sich Sykes Bürgermeisterin Suse Laue.

9800 Euro hat die Stadt Syke bisher in den Umbau investiert. Bisher, denn noch fehlen ein paar Türöffner, sogenannte Transponder-Chips zum Einkaufpreis von 50 Euro. Genau das ist auch der Pfand, den Mieter im Gleis 1 bei André Zimmermann hinterlassen müssen. Dazu kommt eine Jahresmiete von 25 Euro. Man kann einen Platz im Fahrradkäfig aber auch monate- oder wochenweise im Gleis 1 mieten. „Hundertprozentige Sicherheit gewährt auch der Käfig nicht“, meint Lars Brunßen, „aber er ist sicherlich ein gutes Mittel gegen Vandalismus.“