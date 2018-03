Der Präventionsrat Bassum hatte die Aktion organisiert, um das Leben leichtsinniger Autofahrer zu schützen. Die Aufgabe der Schutzengel: Mit Hilfe der gelernten Inhalte in Diskotheken und auf Feiern das Leben der Autofahrer zu schützen. Zunächst erhielten die Schutzengel vom Polizeibeamten Ingo Müller Informationen über die polizeilichen Aspekte des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Anschließend gab es gesundheitliche Aufklärung von Michael Elsner von der Suchtberatungsstelle Release.

In Rollenspielen wurde dann praktisch geübt, wie man einen unvorsichtigen Autofahrer behandelt. "Wie man mit ihm umzugehen hat, hängt von seinem Alkoholpegel ab. Anfangs sollen wir versuchen, an seine Vernunft zu appellieren und uns gegebenenfalls Hilfe dazuholen. Wenn das alles nichts hilft rufen wir die Polizei", erklären die Schutzengel. Wichtig sei es, dem Betreffenden zu zeigen, dass man sich um ihn Sorgen mache und ihm eventuell auch Beispiele nennt von Menschen, bei denen jede Hilfe zu spät kam.

Engelsflügel am Bande

Die Teilnehmerinnen hoffen nun, mithilfe ihrer Ausbildung in Zukunft Schlimmeres verhindern zu können. "Wir waren einfach motiviert, anderen zu helfen und wollten lernen, wie wir das anstellen können", erklären die Schutzengel, denen die Rollenspiele mit Abstand am meisten Spaß gemacht haben. Belohnt wurden sie anschließend mit Schlüsselanhängern, einem Notizbuch mit Regeln zur richtigen Hilfe und einem "Engelsflügel am Bande", den die Wirtschafts- und Interessensgemeinschaft Region (WIR) Bassum sponserte.

Gratulationen und Danksagungen gab es von Bassums Bürgermeister Wilhelm Bäker: "Ich hoffe, dass die Mädels nun ermutigt zum zivilcouragierten Handeln sind. Auch am Sonntag an einem Lehrgang teilzunehmen, erfordert einen gewissen Aufwand", so Bäker, der allen ein amtliches Zertifikat verlieh.

Landrat Gerd Stötzel betonte den positiven Einfluss junger Mädchen auf junge Männer: "Eltern, Polizisten und Lehrer haben laut Studien einen geringeren Einfluss auf junge Männer als junge Mädchen". Die Aktion sei einmalig im Landkreis und so freute sich der Landrat über den gezeigten Pioniergeist.

Das Interesse war sogar noch größer, erzählte Erika Stötzel vom Präventionsrat: "Insgesamt haben sich 20 Mädchen beworben, das Los entschied dann zugunsten von zehn Bewerberinnen. Von denen sind heute acht dabei gewesen."