15 000 Euro Förderung für die Syker Freiwilligen-Agentur / Friedel Sengers Platz bleibt unbesetzt

Agatha große Mackes letzte Ratssitzung

Micha Bustian

Syke. Es hätte eine kurze Sitzung werden können, die der Syker Rat am Donnerstagabend abhielt. Doch Agatha große Macke entschleunigte die Sache gewaltig. Für die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Syke war es nach mehr als 20 Jahren in Diensten der Hachestadt ihre letzt Ratssitzung, bevor sie in den Ruhestand geht. Ratsvorsitzender Peter Jahnke überreichte ihr einen Blumenstrauß und Gabriele Beständig ein Geschenk von der rot-grünen Gruppe. Agatha große Macke freute sich vor allem, dass in ihrer Dienstzeit "das Frauenverhältnis im Rat besser geworden ist".