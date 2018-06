Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Anmeldeschluss am 22. Februar

Abu

Syke. Rund 86000 Pennäler meldeten sich niedersachsenweit im Vorjahr für die Schulkinowochen an – laut Angaben der Veranstalter Vision Kino und Film & Medienbüro Niedersachsen ein Rekord. Jetzt ist es wieder so weit, auch in Syke: Vom 4. und 8. März gibt es im Syker Hansa-Kino zum Eintrittspreis von drei Euro acht Filme für unterschiedliche Altersklassen zu sehen. Die Organisatoren präsentieren in besagter Woche "Das grüne Wunder – Unser Wald" (empfohlen ab 8 Jahre), "Die Wand" (ab 16), "Krieg der Knöpfe" (ab 10), "More than Honey" (ab 13), "Robot & Frank" (ab 14), "Sams im Glück (ab 6)", "The Liverpool Goalie – oder: Wie man die Schulzeit überlebt!" (ab 10) und "Ziemlich beste Freunde" (ab 14). Weitere Informationen und Unterrichtsmaterial gibt es unter Telefon 0511/2287972 oder im Internet unter www.schulkinowochen-nds.de. Unter der angegebenen Rufnummer können bis zum 22. Februar auch Anmeldungen getätigt werden.