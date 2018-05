Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Anträge und Wahlen

Landkreis Diepholz (sta). Die SPD kommt am morgigen Sonnabend zum Unterbezirksparteitag in Syke zusammen. Ort der Delegiertenversammlung ist Wessels Hotel. Los geht es um 10 Uhr. Diverse Anträge sollen behandelt werden. So wünscht sich der SPD-Nachwuchs von den Jusos eine Prüfung, inwieweit die Bahnlinie zwischen Syke und Eystrup wieder in Betrieb genommen werden kann. Auch die Neubelebung des Sulinger Kreuzes steht auf der Wunschliste der Jusos. Außerdem wählt die Partei ihren Vorstand neu. Unter anderem steht die Wahl des Vorsitzes an.