Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Atem- und Bewegungsübungen

Aya

Stuhr-Brinkum. Einfache Atem- und Bewegungsübungen möchte die Atemtherapeutin Petra Naujoks-Nysetvold den Teilnehmern ihrer Kurse beibringen. Sie finden alle im evangelischen Gemeindehaus an der Kirchstraße in Brinkum statt und sollen zu mehr Sauerstoff, Kraft und Energie verhelfen, heißt es in einer Pressemitteilung. Der erste Kursus für Frauen und Männer findet vom 3. September bis zum 10. Dezember immer montags von 16.45 bis 18.15 Uhr statt. 13 Kurstage kosten 130 Euro. Ein weiterer Kursus findet im gleichen Zeitraum, aber immer von 18.30 bis 20 Uhr ebenfalls an 13 Terminen für Frauen und Männer zum gleichen Preis statt. Nur für Frauen gibt es den Kursus vom 6. September bis zum 13. Dezember immer donnerstags von 17.15 bis 18.45 Uhr für ebenfalls 130 Euro. Anmeldungen und weitere Informationen sind unter der Telefonnummer 0421/ 3039451 möglich.