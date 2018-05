Zusätzlich hat der Förderverein den Fledermausexperten Henning Greve eingeladen. Der Mann von der Kreisgruppe Diepholz des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) will das Bild der blutsaugenden Bestie, das in vielen Vampirfilmen gezeichnet wurde, verfeinern und komplettieren. Nach einem Vortrag über die Eigenarten der heimischen Fledermäuse hoffen die Veranstalter auf das Erscheinen der Flügeltiere gegen 21.30 Uhr. Greve rechnet mit den gut sichtbaren Breitflügelfledermäusen sowie kleinen Zwergfledermäusen, die gelegentlich um Straßenlaternen kreisen, seien noch bekannt – im Gegensatz zur Wasserfledermaus und dem großen Abendsegler. Unterstützung bekommt Henning Greve von einem Batdetektor – einem Gerät mit dem es möglich ist, bei völliger Dunkelheit die Echolotrufe dieser nachtaktiven Flugakrobaten hörbar zu machen. Greve erklärt in lockerer Form, weshalb die Veranstaltung für Kinder ab acht Jahren spannend sein dürfte. Die Führung geht etwa bis 23 Uhr.

Nur bei eindeutigem Dauerregen werden Nachtwanderung und Fledermausexkursion auf einen späteren Termin verschoben. Beides ist kostenlos, der Förderverein würde sich über eine Spende freuen.