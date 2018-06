Stuhr·Bassum. Ralf Schauland blickt gerne in die Geschichte in Form von historischen Landkarten, die er auch sammelt. Das ist sein Hobby. Deshalb hält er auch gerne mal einen Vortrag über historische Landkarten. Im März 2009 hielt er einen beim Kulturverein Granatapfel. Dann geschah es: Ein Zuhörer fragte den Brinkumer, ob er etwas über den Wittensee, der früher nördlich von Bassum lag, wisse. Schauland musste passen, aber das Thema ließ ihn nicht los. Kaum einer weiß heute noch, dass dort ungefähr bis zum Ende des 18. Jahrhunderts ein großer See war. Deshalb hat Schauland den (nicht mehr vorhandenen) See und seine Geschichte unter die Lupe genommen.

"Ich hatte mich bisher mehr mit Stuhr beschäftigt, deshalb war der Bereich um Bassum für mich weit weg", erinnert sich Schauland. Doch dann brach sich der Geschichtsforscher in ihm Bahn und er begann nach dem Wittensee zu forschen – zunächst im Internet. "Ich habe ihn auf mindestens zehn verschiedenen historischen Karten gefunden. Demnach war der See, der ungefähr fünf Kilometer lang und drei Kilometer breit gewesen sein soll, tatsächlich einmal da. Laut der Karten wurde er in etwa von den Ortschaften Stühren, Kirchseelte, Gräfinghausen und Katenkamp eingefasst. Mit Hilfe von modernen Karten fand Schauland raus, dass in dem Bereich auch heute noch ein Tal ist.

Zunächst geriet der See bei Schauland wieder ein wenig in Vergessenheit, ein zweiter Zufall schubste ihn aber wieder in Richtung des Gewässers. "Vor eineinhalb Jahren habe ich eine gerahmte historische Karte auf einem Flohmarkt in Syke gefunden. Auch auf ihr war der Wittensee eingezeichnet", erklärt Schauland. Für zwei Euro konnte er das Teil mitnehmen, und es löste einen erneuten Forschungsschub aus. Dass da ein See war, sagten ihm nicht nur die Karten, sondern auch die Gegebenheiten vor Ort. Beim niedersächsischen Geodatenbankportal besorgte er sich Informationen über den Untergrund und stellte fest: Ja, er war so beschaffen, dass das Wasser gehalten werden konnte. Auch die früheren Bewohner "bestätigten" das. "Dort haben Chauken gesiedelt, und die waren in der Regel Fischer", so Schauland. Auch die nahe dem früheren See gelegene Ortschaft Kastendiek bestätigte ihn. "Diek heißt ja auf Hochdeutsch Deich."

Nun taucht natürlich die Frage auf, wie tief der See gewesen ist. "Ich glaube, dass er nicht sehr tief war. Die Ortschaft Stühren, die 1211 gegründet wurde, liegt ja schon relativ tief in dem Tal, der See muss noch darunter gelegen haben", vermutet der Brinkumer. Doch warum ist der See einfach verschwunden? "Ich nehme an, dass er gegen Ende des 18. Jahrhunderts schon ziemlich verlandet war. Bei einer damaligen Gebietsreform wurde er dann wohl trocken gelegt."

Mittlerweile kennt sich Schauland in Sachen Wittensee so gut aus, dass er im vergangenen Jahr sowie in diesem sogar als Leiter eines VHS-Spaziergangsforschungsausflugs in das Gebiet fungierte. Heute finden sich in dem Gebiet Bäume, Wiesen und Weiden. "Aber wenn es stark regnet, ist die Fußgängerbrücke über den Klosterbach in Gräfinghausen nicht trockenen Fußes zu überqueren. Das spricht dafür, dass das Gebiet mal entwässert worden ist."