Ihre Spielenachmittage sind der Renner: Roswitha Pahls und Heidi Ostojski freuen sich über den großen Zuspruch. (Udo Meissner)

Bassum. Mit neuen Dingen ist das immer so eine Sache. "Wat de Buer nicht kennt, dat frett he nich", heißt ein plattdeutsches Sprichwort. Genau so war es auch mit der Seniorenberatungsstelle in der Lindenstadt. Zu Beginn noch etwas kritisch beäugt, sind inzwischen alle Hemmschwellen abgebaut, haben sich alle Berührungsängste in Luft aufgelöst. "Seitdem haben weit über 300 Bürger den Weg in die Seniorenberatungsstelle gefunden, um den ein oder anderen Rat für sich oder ihre Angehörigen zu erhalten", freut sich Ursel Born, die bislang noch ehrenamtlich im Seniorenbüro tätig ist, ab 1. August dort aber eine halbe hauptamtliche Stelle übernimmt. Im Laufe der Zeit habe die Frequentierung des Büros ständig zugenommen. "Mittlerweile kommen unsere Stammkunden auch einfach mal so zum Schnacken auf eine Tasse Kaffee vorbei", ergänzt Roswitha Pahls, die sich ehrenamtlich für die Bassumer Senioren einsetzt. So könne manch älterer Mensch wenigstens für einen kurzen Moment aus der Einsamkeit flüchten.

"Der Standort des Bassumer Senioren-Servicebüros ist einfach genial", lobt Heidi Ostojski die zentrale Lage im Herzen der Lindenstadt. Seit einem Vierteljahr gehört Ostojski zum Team des Seniorenbüros, begleitet die beliebten monatlichen Spielenachmittage. Beim Mensch-ärgere-Dich-nicht und anderen Spielen werde Kaffee getrunken, gelacht, erzählt und private Verabredungen getroffen, berichtet Heidi Ostojski. Da die Besucherzahl kontinuierlich steige – am vergangenen Spielenachmittag haben sogar 35 Senioren teilgenommen – werde über einen Zusatztermin nachgedacht, sagt Ursel Born. "Viele ältere Herren trauen sich nicht, ihren Fuß in unsere Tür zu setzen", bedauert Roswitha Pahls. Sie lädt daher alle männlichen Senioren aus der Lindenstadt und den dazugehörigen Ortschaften ein, doch einfach mal unverbindlich im Seniorenbüro an der Alte Poststraße 14 in Bassum vorbeizuschauen.

Doch nicht nur Geselligkeit und gemütliches Beisammensein werden seit einem Jahr in der alten Löwen-Apotheke gegenüber dem Bassumer Rathaus groß geschrieben, auch die fachliche Beratung für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen kommt dort nicht zu kurz. Informationen zu allen Betreuungsangelegenheiten erteilt Inge Kleckert, Fachkrankenschwester in der Abteilung Überleitungspflege am Sankt-Ansgar-Krankenhaus Bassum, jeweils mittwochs und freitags in der Zeit von 9 bis 11 Uhr. Daneben vermitteln die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen im Bassumer Büro Gesellschafterinnen, organisieren Hilfen für Haushalt und Garten. Die Computerkurse für Senioren in Kooperation mit dem Schulzentrum Petermoor haben so einen großen Zuspruch erfahren, dass im Herbst gleich ein weiterer PC-Kurs angeboten wird. Ein Seminar für pflegende Angehörige fand bereits im Frühjahr statt. Es soll demnächst wiederholt werden.

"Wir haben das erste Jahr gebraucht, um einen Fuß in die Tür zu bekommen und um uns so weit zu etablieren", betont Bassums Seniorenbeauftragter Helmut Zurmühlen. Weiter teilt er mit, dass ein Veranstaltungskalender für Senioren erstellt werden und der Austausch mit den Pflegeheimen intensiviert werden soll. Eine offizielle Feier zum einjährigen Bestehen der Beratungsstelle sei nicht geplant, stattdessen aber ein Tag der offenen Tür im Herbst.

Die Seniorenberatungsstelle der Stadt Bassum hat montags, mittwochs und freitags jeweils von 9 bis 12 Uhr geöffnet, am Donnerstag zwischen 15 und 17 Uhr. Weitere Bürger, die sich im Senioren-Servicebüro ehrenamtlich engagieren möchten, können unter der Telefonnummer 04241/8209554 oder per E-Mail an senioren@bassum.de Kontakt aufnehmen.