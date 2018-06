Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Auftritt im Gasthaus Mügge

Bruchhausen-Vilsen. Ein Sondergastspiel gibt die Bavarian Classic Jazzband am Freitag, 7. September, im Gasthaus Mügge, Am Marktplatz in Bruchhausen-Vilsen. Die Besucher erwartet laut Ankündigung ein unterhaltsamer Abend bei diesem nunmehr dritten Konzert im Luftkurort. Gespielt wird original New-Orleans-Jazz, der nicht nur ins Gehör, sondern auch in die Beine geht. Stilvoll und auf höchstem Niveau spielen die Musiker Stücke der 1920er- und 1930er-Jahre und schaffen es vom ersten Stück an, ihren Jazz so authentisch wie zu den Glanzzeiten von Louis Armstrong klingen zu lassen, heißt es in der Ankündigung. Eine weitere Besonderheit ist, dass das Ensemble bis auf die Sängerin komplett ohne technische Verstärkung auskommt. Karten gibt es für 15 Euro beim Tourismusservice Bruchhausen-Vilsen unter der Telefonnummer 04252/930050. Es ist auch eine Reservierung an der Abendkasse möglich.