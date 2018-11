Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ausschuss behandelt Fußgängerzone

Abu

Syke. Der Ausschuss für Bau, Ordnung und Umwelt der Stadt Syke tagt am Donnerstag, 15. August, ab 17 Uhr im Syker Rathaussaal. Unter den Tagesordnungspunkten befinden sich die Bebauungspläne "Am Krusenberg 1", "Am Hang", "Südwestlich der Georg-Hoffmann-Straße", "Syker Gängeviertel zwischen Hauptstraße, Luise-Chevalier-Straße und Georg-Hoffmann-Straße" sowie "Am schwarzen Meer" in Heiligenfelde. Zudem soll für den Rat eine Grundsatzentscheidung über die Einführung einer Fußgängerzone in der Hauptstraße zwischen Mühlendamm und Zum Hachedamm vorbereitet werden.