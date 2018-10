In der Resolution lehnt der Landkreis eine Förderung von unkonventionellem Erdgas mit Einsatz der "Frac-Technologie" ab. In sensiblen Landschaftsteilen wie Wasserschutzgebieten seien Bohrungen zur Erdgasgewinnung grundsätzlich abzulehnen. Lediglich Marco Genthe (FDP) stimmte gegen den Resolutionsentwurf. Seine Partei hatte einen Antrag gestellt. Nach der Auffasung der Liberalen müsse der Landkreis Diepholz als "Untere Wasserbehörde" im Rahmen der Genehmigungsverfahren zum Einsatz der Fracking-Technik die Belange der Bevölkerung und der Natur, die Mineral- und Trinkwasservorkommen schützen. Dieser Aufgabe werde die Kreisverwaltung bisher nicht gerecht. "Der Antrag der FDP ist bei einer Gegenstimme abgelehnt worden", berichtet der Erste Kreisrat Wolfram van Lessen. Ein weiterer Tagesordnungspunkt während der Sitzung war der Stand zum Radwegebau an Landesstraßen im Landkreis Diepholz. Die Landkreise waren vom Land aufgefordert worden, eine Prioritätenliste zu erstellen. "In Zusammenarbeit mit dem Landkreis Nienburg ist eine Rangliste mit zehn Radwegen erstellt worden. Sechs Vorschläge davon kommen aus dem Landkreis Diepholz", so van Lessen. Diese Liste sei vom Ausschuss positiv zur Kenntnis genommen worden. Ob diese Radwege auch alle gebaut würden, hänge nun vom Land ab.