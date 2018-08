Kunstprojekt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ausstellung in Schule eröffnet

Dominik Flinkert

Bassum. In ihrem Kunstprojekt „Bild des Menschen“ haben unter der Leitung der Künstlerin und Kursleiterin Andina Frey aus Twistringen-Bissenhausen insgesamt 20 Schüler der gymnasialen Oberstufe der Lukas-Schule in Bassum dieses anspruchsvolle Thema in Theorie und Praxis bearbeitet. In einer Vernissage wurden die Arbeiten am Sonnabend mit einer Feier im Kreis von Interessierten gewürdigt.