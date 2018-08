Gegen 17 Uhr wurde die Wehr in Groß Mackenstedt alarmiert, teilt Henning Sittauer, Gemeindepressesprecher der Stuhrer Feuerwehr, mit. Auf der Autobahn1 in Fahrtrichtung Hamburg, kurz vor der Anschlussstelle Brinkum, war ein Mercedes A-Klasse in Brand geraten. Ein Feuerwehrtrupp mit Atemschutzgeräten löschte zwar den Brand mit Schaum, trotzdem war der Wagen nicht mehr zu retten, so Sittauer.

Nach der Aussage der Fahrerin sei während der Fahrt plötzlich Qualm aus dem Motorraum gekommen. Deshalb habe sie den Wagen auf dem Standstreifen abgestellt, sodass die drei Insassen aussteigen und sich hinter der Leitplanke in Sicherheit bringen konnten. Während die Feuerwehr das Auto löschte, wurden zwei Fahrstreifen der Autobahn gesperrt. In Fahrtrichtung Hamburg kam es zu einem längeren Stau. Das ausgebrannte Auto musste dann von einem Abschleppunternehmen auf den Haken genommen werden.