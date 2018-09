Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Auto prallt gegen Baum

Süstedt (heu). Bei einem Unfall im Süstedter Ortsteil Uenzen ist ein 48-Jähriger aus Kirchlinteln am Mittwoch leicht verletzt worden. Laut Polizei war der Fahrer eines Lastwagens gegen 13 Uhr auf der Landesstraße 202 in Richtung Nenndorf unterwegs. Als dieser nach links in die Straße Barbusch abbiegen wollte und den Blinker betätigte, setzte der Autofahrer aus Kirchlinteln hinter dem Lkw gerade zum Überholen an – dabei kam es zur Kollision. Das Auto prallte anschließend gegen einen Baum. Schaden: rund 6000 Euro.