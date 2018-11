57-Jährige gerät auf glatter Straße ins Schleudern

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Auto prallt gegen Hauswand

Arndt Möhlmann

Bassum-Albringhausen (möh). Mit dem Schrecken davongekommen ist eine 57-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Bassumer Ortschaft Albringhausen. Wie die Polizei jetzt mitteilte, war die Frau aus Sudwalde gegen 7 Uhr mit ihrem Auto auf der Gemeindestraße in Albringhausen unterwegs.