Für das zweite Konzert des Twistringer Orgelherbstes hat der Förderverein für Kirchenmusik in Person von Norbert Pelzer einen Bach-Interpreten ersten Ranges gewinnen können.

Bach-Interpret ersten Ranges: Fritz Siebert spielt beim Twistringer Orgel-Herbst am Sonntag. Im Herbst 2015 entstand Sieberts Aufnahme mit Cembalowerken, die für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert wurde. (FR)

Am Sonntag, 16. Oktober, ab 17 Uhr bedient Fritz Siebert die Tastatur der Becker-Orgel in der St.-Anna-Kirche in Twistringen.„Die Becker-Orgel orientiert sich an den berühmten sächsischen Silbermann-Orgeln. Sie wird für dieses Konzert die idealen klanglichen Voraussetzungen bieten“, ist sich Pelzer sicher.

Der Künstler machte sich laut Angaben der Veranstalter nach seinem Studium in Hannover, Köln und Essen deutschlandweit einen Namen als Cembalist und Organist mit Konzerten, CD-Aufnahmen und Produktionen beim Westdeutschen Rundfunk, Hessischen Rundfunk, Südwestfunk und Bayrischem Rundfunk. Anfang 2010 rief Fritz Siebert die Konzertreihe „Tastenmusik“ ins Leben, für die er monatlich in der Kirche des Stephansstifts in Hannover Konzerte gibt – solistisch auf Cembalo und Orgel sowie gemeinsam mit Musikerkollegen. Im Herbst 2015 entstand eine für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominierte Aufnahme mit Cembalowerken von Johann Sebastian Bach.

Sieberts Twistringer Gastspiel unter dem Titel „Bach in Weimar“ präsentiert Orgelwerke von Johann Sebastian Bach aus dessen Zeit als Hoforganist in Weimar (1708-1717). Hier komponierte Bach Norbert Pelzer zufolge einige seiner bedeutendsten Orgelwerke, darunter die „Dorische Toccata und Fuge in d“ sowie die „Passacaglia in c-Moll“. „Neben diesen beiden Werken werden unterschiedliche und sehr abwechslungsreiche Kompositionen zu hören sein“, kündigt Norbert Pelzer an. Wegweisend für Bachs Weimarer Jahre war die Begegnung mit dem italienischen Stil, der in vielen seiner frühen Werke eine Rolle spielt.