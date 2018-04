Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Band Blues am Dienstag spielt Freitag in der Wassermühle

Dagmar Voss

Syke-Barrien. Auch wenn der Name der Gruppe anderes vermuten lässt – Blues am Dienstag spielt nicht nur dienstags, sondern auch an jedem anderen Tag. In Barrien steht sie am Freitag, 1. Februar, ab 20 Uhr auf der Bühne. Wieder einmal konnte die Kulturinitiative Rüttelschuh das Quintett für einen Auftritt in der Wassermühle gewinnen.