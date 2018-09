60 Prozent müssen Anlieger bezahlen

Bassum will Straße ausbauen

Christoph Starke

Bassum-Nordwohlde. Im Nordwohlder Ortsteil Pestinghausen will die Stadt Bassum eine Straße ausbauen. Dazu soll es vorab eine Informationsveranstaltung mit den Anliegern geben, teilte gestern Bassums Bürgermeister Wilhelm Bäker mit. Dabei handele es sich um ein Ergebnis aus dem Verwaltungsausschuss, der am Mittwoch tagte. Das Wegeteilstück sei ungefähr 820 Meter lang. Laut Bäker würden die Kosten etwa 73000 Euro betragen. Gefördert werden könnte das Vorhaben über das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN) mit einer Summe von 28000 Euro. 60 Prozent und somit 27000 Euro müssten auf die Anlieger umgelegt werden, kündigte Bäker an. Da sich das Zuschussprogramm 2013 ändere, sei das die Möglichkeit, die Straße noch verhältnismäßig günstig auszubauen.