September über Themen wie Gewerbegebiet, Rathaus oder Innenstadt zu sprechen. Im gut gefüllten Saal hatten die anwesenden Bürger im Anschluss die Möglichkeit, Fragen an die Politiker zu richteten.

Anwesend waren Hans-Hagen Böhringer (CDU), Christoph Lanzendörfer (SPD), Hermuth Straßburg (Bürger-Block), Rainer Hartmann (Bündnis 90/Die Grünen), Maria Babic (Die Linke), Helmut Zurmühlen als Einzelkandidat und Thomas Becker (FDP). „In ihren fünfminütigen Statements haben die Kandidaten Gelegenheit, ihre Schwerpunkte darzulegen“, erklärte Moderator Kollschen und übergab das Wort an den ersten Redner.

„Wir von der CDU stehen gemeinsam für Bassum und damit auch für alles, was mit Familie zu tun hat“, begann Boehringer. „Zudem ist uns das Ehrenamt sehr wichtig, durch das vieles in unserer Stadt möglich gemacht wird.“ Auch streitbare Themen wie Steuererhöhung und die Finanzlage wolle man im Blick behalten. Dabei sei ein enger Kontakt zu den Bassumer Bürgern besonders wichtig.

Dem schloss sich Lanzendörfer an, der sich für eine Gemeinschaft aussprach und an dem Dreieck der Nachhaltigkeit festhielt. „Unsere Bildung, unsere Kindertagesstätten, Freizeitangebote und eine bessere Mobilisierung sind Gemeinschaftsaufgaben“, sagte der SPD-Politiker. In Sachen Gewerbegebiet sei seine Partei gegen eine Zersiedelungsstrategie. Dem Neubau des Rathauses stehe man positiv gegenüber.

Straßburg vom Bürger-Block hingegen war da anderer Meinung. „Eine Ausweitung des Gewerbegebietes halten wir für nicht machbar, und auch der Neubau des Rathauses mit neun bis zehn Millionen Euro ist aus unserer Sicht nicht sinnvoll“, legte Straßburg seine Standpunkte dar. Die Sulinger Straße hingegen solle weiter gestärkt werden.

Nach einem kurzen musikalischen Zwischenspiel der Musikschule Bassum folgte das Statement von Grünen-Politiker Hartmann, der den Schwerpunkt auf die Steigerung der Lebensqualität legte. „Wir wollen transparente und bürgerfreundliche Politik“, so Hartmann. Dem Standort für das Gewerbegebiet stehe er kritisch gegenüber, mit einem neuen Rathaus hingegen könne man wichtige Akzente setzen.

Babic berief sich in ihrem Beitrag auf die Wiederbelebung der Geburtenstation, den Abbau von Schulden und die Schwerpunkte Familie sowie Bildung. „Eine bessere Betreuungssituation, sichere Discofahrten für die Jugendlichen und eine Schülerbeförderung über die zehnte Klasse hinaus – dafür wollen wir uns einsetzen“, sagte Babic.

Einzelkandidat Zurmühlen forderte mehr Einwohner für die Stadt. „Wir müssen wachsen, die Einkommenssteuer ist ein wichtiger Faktor. Außerdem sollten wir schneller Entscheidungen treffen, darunter fällt auch eine Entscheidung für das Gewerbegebiet“, führte Zurmühlen aus. Er wolle die Vereinswelt stärken und die Innenstadt über die Sulinger Straße hinaus erweitern.

FDP Kandidat Becker hielt in seiner Rede fest, dass Bassum sehr wohl eine attraktive Stadt sei, für die er sich einsetzen wolle. „Ich kann zwar nicht mit einem großen, politischen Programm aufwarten, aber gute Lösungen können auch durchs Zuhören entstehen. Wer also schon immer die FDP wählen wollte, hat dazu jetzt die Gelegenheit“, so Becker.

Im Anschluss an die Statements richteten die anwesenden Bürger ihre Fragen an die Politiker. Harald Blumhoff drückte seine Bedenken gegenüber des neuen Gewerbegebietes aus und zweifelte an dem geplanten Standort. „Was spricht dafür und welche wirtschaftlichen Vorteile gibt es?“, richtete er seine Frage unter anderem an Zurmühlen. „Es wäre eine räumliche Fortsetzung zum Karrenbruch, und auch die umliegenden Flächen sind geeignet“, äußerte der sich.

Der Neubau des Bassumer Rathauses wurde ebenfalls kritisch hinterfragt. Dem setzte Lanzendörfer jedoch entgegen: „Dieses Haus soll mit Blick auf die nächsten 50 Jahre gebaut werden." Das jetzige sei weder barrierefrei noch energieeffizient, verdeutlichte der SPD-Politiker. Man habe auch eine Verpflichtung den Mitarbeitern gegenüber.

Zum Thema Wiederbelebung der Geburtenstation warf Boehringer ein, dass „Bassum in einem riesen Wettbewerb zu Bremen und Vechta steht. Es wäre eine 24-Stunden-Betreuung und ein großer Aufwand nötig, um da mithalten zu können“, sagte er.