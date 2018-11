Die Fortsetzung der Sanierung der Dreifeldsporthalle in Bruchhausen-Vilsen verzögert sich

„Baubeginn in diesem Jahr: Nein"

Merle Heusmann

Bruchhausen-Vilsen. Anfang des Jahres hatte sich die Politik darauf geeinigt, die Sanierung der Dreifeldsporthalle am Schulzentrum in Brauchhausen-Vilsen in einem Rutsch zu erledigen. Anfang der Sommerferien sollten die Arbeiten im Gebäude und an den Fassaden beginnen. Nach der Vorstellung der Planentwürfe durch den Architekten Heiko Jahn stellte Samtgemeindebürgermeister Horst Wiesch in der Sitzung des Schulausschusses der Samtgemeinde am Donnerstagabend aber fest: "Baubeginn in diesem Jahr: Nein."