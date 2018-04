Das Tanzfest "Im Serail des Mondes" entführte die Zuschauer am Sonnabend in den Orient. (Photocube)

Bassum. Ein Abend für die Sinne – eintauchen in die Welt von Bauchtanz, Seidentüchern und orientalischen Düften. Mit Tanz, Musik und fernöstlichem Basar feierten rund 190 Besucher am Sonnabend in der Aula des Bassumer Schulzentrums Petermoor das elfte orientalische Tanzfest "Im Serail des Mondes" in Bassum.

"Am Riff vor dem Palast träumen das wunderbare Wasserwesen Oceana und die Nixen von einem Leben im Serail des Mondes", leitete Moderatorin Angelika Goeze aus Bremen in die Veranstaltung ein. Der Vorhang öffnete sich und zum Vorschein kamen vier Meeresnixen. Eine flatternde blaue Plastikplane stellte das tobende Meer dar, im Hintergrund erstrahlte ein goldfarbiger Pappmond. Die Organisatorin Sabine Lankenau alias Shabanu führte zusammen mit dem Ensemble Nuray den ersten Tanz "Im Meer" auf. Der zweite Auftritt wiederum sorgte für eine kleine Überraschung: Die Tänzerin Britta aus Bremen ersetzte Semira, die kurzfristig abgesagt hatte. Mit einem Bauchtanz zur Musik von Peter Gabriel gewann Britta das Publikum aber schnell für sich. Anschließend betrat die Düsseldorferin Jasmin Yildiz die Bühne, zückte einen Säbel, balancierte diesen auf dem Kopf und tanzte dazu.

Der einzige Mann war der Künstler Pierre Moussa. Zu flotten Trommelklängen führte er sein libanesisches Medley auf. "Lauter, lauter", rief der Mann im schwarzen Kostüm immer wieder in Richtung Mischpult. Gegen Ende seines Auftritts war die Musik bereits so laut, dass der Boden der Aula zu beben begann. Eher ruhig und klassisch im Kabarettstil der 1940er-Jahre inszenierte darauffolgend das Ensemble Farah el sabah seine Vorstellung.

Die Musik des Abends wurde aber meist von orientalischen Klängen der 1970er-Jahre beherrscht. Endlose Wüstenkarawanen, feinkörnige Sanddünen und bunte Basare – die Musik ließ großen Spielraum, um in eine fernöstliche Welt abzutauchen. Wer dem Flair dieser Welt verfallen war, konnte auf dem kleinen Markt im Foyer Kostüme, Schmuck und Düfte rund um den Orient erwerben. "Wir haben von Seide über Georgette bis hin zu Perlen und Gürtel alles da. Man kann sich also ein ganz individuelles Kostüm zusammenstellen", erklärte Standbetreiberin Gabriele Schuldt aus Bremen.

Weniger orientalisch, sondern mit Einflüssen aus dem südostasiatischen Raum, gestaltete Hosanna Panja Tan aus Jakarta ihren indonesischen Tempeltanz "Jaipong". Nach vielen bunt gestalteten Kostümen kam ihr Outfit eher schlicht daher. Volkstümliche Gesänge waren während des Tempeltanzes zu hören, die Bühne verwandelte sich kurzzeitig in ein indonesisches Dorf.

Nur wenige Minuten später flatterten dann zwei blaue Schmetterlinge durchs Scheinwerferlicht. Es waren die Tänzerinnen Shabanu und Fariha, die als Duo Raks el Elenas auftraten. "Blaue Falter im Licht" nannte sich der Tanz, Flügelschlag auf Flügelschlag bewegten sie sich im Takt zur Musik. Abschließend trat Shabanu alleine auf die Bühne. Mit "Ein Hauch von Mozart", einer abgewandelten Version von Wolfgang Amadeus Mozarts "Eine kleine Nachtmusik", setzte die Künstlerin den Schlusspunkt eines von verschiedensten Musikstilen geprägten Programmes.