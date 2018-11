Schulleiterin Gabriele Wilk-Batram eröffnete die Ausstellung. Das Konzept des Projekts stamme von Frey, die als freie Künstlerin vor allem Keramiken, Collagen, Malereien und Upcycling-Objekte fertigt. Mit Reinhold Contzen, dem im Ruhestand befindlichen Kunstlehrer der Schule, habe sie den Schülern theoretische Grundlagen zum Thema aus der Kulturgeschichte, gestalterische Grundlagen und praktische Fertigkeiten im Umgang mit dem mit Papierfasern versetzten, unschamottierten Spezialton vermittelt, sagte die Schulleiterin.

Die Kursteilnehmer arbeiteten mit dem Material Paperclay und versuchten sich – größtenteils sehr erfolgreich – an einer humanoiden Plastik in Verbindung mit einem Holz- und Metallteil. „Ich bin sehr angetan über das in nur kurzer Zeit bei minimaler Vorbereitungsmöglichkeit entstandene Ergebnis“, sagte die Künstlerin und ergänzte: „Da war es für mich abschließend eine große Freude, die kleinen Plastiken zu glasieren, zu brennen und zu montieren, sodass es heute zur Vernissage kommen konnte.“

Vom Ergebnis des Projektes zeigte sich Frey nach anfänglicher Skepsis begeistert: „Die Arbeit mit den Schülern hat mir soviel Freude bereitet, dass ich schon heute über eine Fortsetzung solcher Projekte nachdenke. Die Recherche vorher war mir – bezogen auf das spätere Objekt – sehr wichtig. Ich wollte unbedingt vermitteln, dass Kunst ein Prozess ist. Die jungen Künstler sollten Gefühle auf ihre Arbeiten übertragen, wobei dies nicht unbedingt die eigenen Gefühle sein sollten“, sagte sie.

Lara Wegner aus Twistringen betrachtete kritisch, aber zufrieden, die von ihr geschaffene Skulptur. Gefühle auszudrücken habe sie sich zunächst nicht zugetraut. Nachdem sie aber langsam an die Aufgabe herangeführt worden sei, habe sie alles gegeben. Schwerpunkt für sie sei nicht eine Vielzahl von Gefühlen gewesen, sondern lediglich ein Gefühl, wie etwa Trauer oder auch Freude, auf das Werk zu übertragen.

Bei der Bewertung der Projektergebnisse hatte Cedric Nolte die Nase vorn. Die Bewertungskommission, bestehend aus zwei Lehrern, hatte seiner Skulptur, wegen der hohen Ausdrucksstärke eine Eins plus zugeordnet, was weiter zur Verwendung als Hintergrundbild auf dem Bekanntmachungsplakat führte.

In Anlehnung an die Ausstellung fand der „Schlaumachertag“, ein Tag der offenen Tür, in der Schule statt. Leherin Elena Lenk hatte mit der Eröffnung der Kunstausstellung bereits den ersten Informationsgang durch das Schulgebäude mit 30 interessierten Kindern und Eltern hinter sich gebracht. In den Klassenräumen gab es Unterrichts- und Mitmachangebote. Abenteuer mit Zahlen galt es zu erleben oder mit den Fremdsprachen Englisch und Französisch um die Welt zu reisen. Mit der Orientierung im Raum mit Kompass und Höhenlinienprofilen wurde Erdkunde praktisch nähergebracht. Bei der Naturwissenschaft zum Anfassen konnten die Schüler die Welt neu entdecken, staunen und experimentieren. Entspannung und Austauschmöglichkeiten gab es in der Cafeteria. Besucher konnten beim Genuss von gebackenen „Thesenröllchen“ Martin Luther kennenlernen.

Die Ausstellungsstücke können bis zum 25. Februar täglich im Lukas-Gymnasium an der Industriestraße 4a von 8 Uhr bis 16 Uhr bestaunt werden.