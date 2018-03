Fotografien von bemerkenswerten Bauernhäusern in den Grafschaften Hoya und Diepholz sind ab Sonnabend, 30. April, im großen Sonderausstellungsraum des Kreismuseums Syke zu sehen. Gemacht hat diese Bilder Fritz Böse in den Jahren 1943/44 – im offiziellen Auftrag übrigens. Wie Birgit Neumann vom Kreismuseum mitteilte, dokumentierte der Architekt und Hausforscher Böse von ihm ausgewählte Beispiele des historischen Baubestandes in den ländlichen Gebieten der heutigen Landkreise Diepholz und Nienburg.

Die Ausstellungseröffnung beginnt am 30. April um 15 Uhr. Nach einführenden Worten durch Museumsleiter Ralf Vogeding und den Leiter des Bauernhaus-Archivs, Heinz Riepshoff, spricht Ulf Schmitz als stellvertretender Landrat ein Grußwort.Auch Anne-Kathrin Fricke-Hellberg und Erwin Stadlbauer vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege kommen zu Wort. Die Ausstellung ist zu sehen bis zum 19. Juni.

ABU