Denn der Start in die Selbstständigkeit muss aus Sicht der Industrie- und Handelskammer Hannover nicht durch eine Neugründung erfolgen. Auch die Übernahme eines bereits am Markt etablierten Unternehmens sei eine vielversprechende Option. Die Kammer unterstützt Interessierte rund um die Unternehmensnachfolge. Sie können sich am Donnerstag, 27. Oktober, in der Geschäftsstelle in Syke, Amtshof 3, beraten lassen. Experten informieren Existenzgründer und Unternehmer. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 0 42 42/9 76 25 02 erforderlich.

Nach Angaben der IHK Hannover werde das Angebot an Nachfolge-Sprechtagen von Jahr zu Jahr stärker nachgefragt. In rund 60-minütigen kostenfreien und vertraulichen Gesprächen können familieninterne Gestaltungen und die Abgabe an Mitarbeiter oder Dritte mit Experten der IHK und der Steuerberaterkammer Niedersachsen besprochen werden. Im Mittelpunkt stehen vorrangig Finanzierungsfragen, Unternehmenswert und steuerliche Aspekte, heißt es weiter von der IHK.

Im Idealfall könne eine Unternehmensübernahme eine Gründung im „gemachten Nest“ darstellen. Allerdings gelte dies nur dann, wenn der Nachfolger die notwendigen persönlichen, fachlichen und unternehmerischen Anforderungen erfüllt sowie in der Lage ist, den Kaufpreis zu finanzieren. Außerdem sei noch eine zentrale Voraussetzung zu erfüllen: Ein passendes Unternehmen muss überhaupt erst einmal gefunden werden.

„Die Nachfolgeplanung ist ein neuralgischer Punkt im Unternehmerleben. Einerseits möchte der Seniorunternehmer seinen wohlverdienten Ruhestand genießen und sich neuen Aufgaben widmen, andererseits liegt ihm sein Unternehmen auch weiterhin am Herzen,“ sagt Constantin von Kuczkowski von der IHK Hannover.

Eine frühzeitige und gründliche Vorbereitung auf den Führungswechsel sei unerlässlich, um den Bestand des Unternehmens zu sichern und gleichzeitig das Loslassen zu ermöglichen. Schließlich stünden der Betrieb und die Arbeitsplätze vor dem Aus, wenn es nicht gelingen sollte, die richtige Frau oder den richtigen Mann zu finden und sich auf eine Nachfolgeregelung zu einigen.

Die IHK Hannover teilte darüber hinaus mit, dass es einen neuen Ansprechpartner für ihre Ausbildungsoffensive „Ihr gewinnt“ im Landkreis Diepholz gibt. Christian Rieger übernimmt Ende Oktober die Aufgabe von Dittmar Schünemann. Die Ausbildungsoffensive verfolgt das Ziel, Schüler bei der Berufsorientierung zu unterstützen und mehr Jugendliche für eine betriebliche Ausbildung zu gewinnen. Rieger ist gelernter Restaurantfachmann und staatlich geprüfter Betriebswirt im Hotel- und Gaststättengewerbe. Er war zuletzt als Restaurantleiter und Ausbilder tätig.

Rieger will wird die Kontakte von Schünemann fortführen und weitere Schulen und Unternehmen in der Region ansprechen, um über die Inhalte der Ausbildungsoffensive zu informieren. Schulen und Unternehmen können sich auch bei ihm unter der Telefonnummer 05 11/3 10 73 35 melden.