Bruchhausen-Vilsen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Beratung zu Heizungsanlage

Kaya Leimann

Bruchhausen-Vilsen. Unter dem Motto „Heizungsvisite - der Patient steht im Keller“ lädt Energieeffizienzberater Jens Eberhard Dzialas für eine Beratung in das Bruchhausen-Vilser Rathaus in Raum 408 ein. Am Dienstag, 6.