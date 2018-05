Die Sektoren Altenpflege und Hauswirtschaft haben Zukunft, findet Rita Wegg. Sie ist die erste Vorsitzende des Vereins „Zukunfts-Werkstatt Gesundheit und Pflege“ und hofft, Flüchtlingen in diesen Bereichen eine sichere Perspektive zu ermöglichen.

Um ihnen den Zugang in das angestrebte Berufsbild zu erleichtern, soll es nun wieder einen Informationstag unter dem Titel „Integration von Flüchtlingen in Pflege- und hauswirtschaftlichen Berufen“ geben. Ein solches Treffen fand bereits im Juni statt, nun legt der Verein mit einem weiteren Termin am Mittwoch, 19. Oktober, im Forum des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen, Auf der Loge 5, nach.

Praktika- und Hospitationsplätze

Mit Praktika- und Hospitationsplätzen soll den Flüchtlingen ein erster Einstieg in das Berufsfeld erleichtert werden. Denn so lange das unbezahlt ist, könnten sie unabhängig vom Aufenthaltstatus in Firmen hineinschnuppern. „Kompliziert wird es erst, wenn Geld verdient wird“, erklärt Judith Hirscher vom Verein „Lebenswege begleiten“. Dann käme ein „Papierkampf“ auf alle Beteiligten zu, bei dem der Verein jedoch helfe.

Um 18 Uhr beginnt die Veranstaltung. „Dann haben die Besucher eine halbe Stunde Zeit sich an den Gesprächsinseln bei verschiedenen Referenten zu informieren“, erklärt Rita Wegg. Im Anschluss können sich die Gäste zurücklehnen und erfahren in Vorträgen mehr über die Arbeit verschiedener Vereine und lernen natürlich auch mehrere stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen aus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen kennen. Mit dabei seien die Awo-Pflege am Vilser Holz, das Gut Retzen sowie die Diakoniestation Bruchhausen-Vilsen. Im Anschluss geht es um einen berufsbezogenen Sprachkurs und die Aufgaben der Arbeitsagentur. Für Fragen, die danach noch offen geblieben sind, gibt es ab 19.45 Uhr eine weitere Möglichkeit zum Gespräch.

Interessierte werden gebeten, sich umgehend per E-Mail bei Rita-Wegg@gmx.de oder andreas.schnichels@bruchhausen-vilsen.de anzumelden. Wer sich einen Übersetzer an seiner Seite wünscht, sollte dies angeben.