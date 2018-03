Bürgermeister Karl Meyer würdigte in seiner Laudatio das Engagement des Unternehmens, das mehrere Angestellte in Diensten der Twistringer Feuerwehren hat, die während der Arbeitszeit an Einsätzen teilnehmen können. Christoph Russmann von Siemers-Elektro nahm eine Urkunde entgegen und bedankte sich mit einer Spende von 500 Euro.

Stadtbrandmeister Heinrich Meyer-Hanschen hatte zwei weitere Ehrungen im Gepäck: Die Schulklassenbeauftragten Arnd Brand (Ridderade) und Fred Hannekum (Twistringen) wurden für ihre langjährige Tätigkeit mit der Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes Landkreis Diepholz ausgezeichnet: Das Duo unterrichtet in den dritten Schulklassen Brandschutzerziehung in Theorie und Praxis.

Ina Diephaus (Heiligenloh) wurde nach Ablauf der Amtszeit als Frauensprecherin aus dem Stadtkommando entlassen. Die Damen der Ortsfeuerwehren, so steht es im Bericht von Feuerwehr-Schriftwart Jens Meyer, seien sich einig, dass es keine Probleme zwischen Männern und Frauen in den Twistringer Feuerwehren gibt.

Klaus-Dieter Reinhardt (Rüssen), Guido Kunst und Klaus Krebs (beide Twistringen) wurden durch den Stadtbrandmeister für weitere drei Jahre in ihren Funktionen als Sicherheitsbeauftragter, Atemschutzgerätewart und Ausbildungsleiter bestellt. Der stellvertretende Stadt- und Ortsbrandmeister heißt Klaus Krebs.