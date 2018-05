Samtgemeindebürgermeister Horst Wiesch, Fachbereichsleiterin Cattrin Siemers, Verwaltungsmitarbeiter Michael Blome und Maria Stoll von der Firma Westermann freuen sich über die neu gestaltete Homepage der Samtgemeinde (Kar· Kar)

Bruchhausen-Vilsen. Wer ab heute die Homepage der Samtgemeinde unter www.bruchhausen-vilsen.de anklickt, wird auf ein neues Aussehen und neue Inhalte stoßen. Grob unterteilt ist die Startseite in die Bereiche Bürgerinfo und Tourismus/Luftkurort. "Unter Bürgerinfo finden Interessierte alles, was vorher auf der Homepage auch zu finden war: Informationen zu Bildung, Kindergärten, Familien, Bauen und Wirtschaft, Leben", erklärte Cattrin Siemers von der Verwaltung bei der Präsentation der Website.

Lediglich die Inhalte seien etwas verändert, modernisiert, erneuert worden. Aktuelle Meldungen, Sitzungstermine und der große neue Veranstaltungskalender seien hier ebenfalls sehr übersichtlich sofort zu finden. "Der Veranstaltungskalender wird mit Daten aus einem überregionalen Kalender gefüllt", erklärt Hermann Westermann von der Firma Westermann media solutions, die die Seiten programmiert hat. Der Vorteil des neuen Kalenders: "Überall, wo die Veranstaltungsdaten auftauchen, werden sie automatisch aktualisiert. Man muss sie nicht mehr wie vorher an mehreren Stellen eingeben."

Überall, damit ist die nun auch neue mobile Ansicht für Smartphones und Tablet-Computer gemeint, denn, so weiß Hermann Westermann aus eigener Erfahrung: "Immer mehr Menschen nutzen diese Zugänge, um mal eben schnell im Internet etwas nachzusehen, zum Beispiel abends beim Fernsehgucken." Der Veranstaltungskalender hat eine Suchfunktion für alle Gemeinden, so kann man gezielt nachsehen, welche Veranstaltung zum Beispiel im eigenen Ort, aber auch in Oldenburg oder sonst irgendwo in der Region stattfindet.

Neu auf der Homepage ist jetzt der Bereich Tourismus und Luftkurort. Darunter findet man nicht nur eine kurze Vorstellung des Fleckens und die Zertifizierung als Luftkurort, sondern vor allem auch die Angebote im Gesundheitsbereich. Unter "Gesundheit und Bewegung" etwa sind die Ärzte aufgelistet, Gesundheitsdienstleister, die Sportanlagen, aber auch die Walking-Strecken oder der Trimm-Pfad im Vilser Holz. Unter letzteren Punkten findet sich nicht nur eine Kurzbeschreibung, sondern auch gleich eine Karte. So können Smartphone-Nutzer den Weg gleich mit der passenden Karte ablaufen, immer vorausgesetzt, sie haben Internetempfang unterwegs.

"Unter der Rubrik Freizeit und Tourismus ist die Gastronomie aufgeführt, die Museumseisenbahn, der Kaffkieker, Sehenswürdigkeiten, Spielplätze und Ausflugtipps", sagte Cattrin Siemers. Für Smartphone-Nutzer plant Hermann Westermann auch einen QR-Code an den entsprechenden Sehenswürdigkeiten anzubringen. "Wenn man diesen einscannt, könnte man dann weitere Informationen zum Gebäude erhalten." Einen großen Bereich nimmt die Rubrik Angebote und Arrangements ein, die neu ist. "Das brauchen wir auch, um ins Verzeichnis der Heilbäder mit aufgenommen zu werden", erläuterte Cattrin Siemers. Die bereits einmal vorgestellten Angebote zu Bewegung mit Herz, Rauchfrei im Luftkurort und Erholung Pur sind jetzt dort zu finden. "Alles das wird es auch auf der mobilen Webseite geben, für alle, die mal eben auf dem Sofa etwas erfahren wollen", so Hermann Westermann. Damit die Daten, vor allem der Gastronomie, aber auch von Handel, Dienstleistung und Gewerbe, immer auf dem neuesten Stand sind, bittet die Verwaltung darum, dass sich die Anbieter melden, wenn es neue Angebote oder Veränderungen gibt. "Das können wir unmöglich alles selber herausfinden, da ist jeder Unternehmer selber gefragt", so Cattrin Siemers.

Nach dem Motto "Bruchhausen-Vilsen für die Hosentasche" verspricht sich Hermann Westermann viele Nutzer des mobilen Auftrittes der Samtgemeinde. Dort finden sich generell alle Informationen, die man auch auf der herkömmlichen Homepage findet, allerdings in der für Smartphones vereinfachten Darstellung. Unter Aktuelles gibt es dort auch die Möglichkeit für Schadensmeldungen und Polizeimeldungen. "Wenn ich unterwegs bin, und etwa ein Baum auf der Straße liegt, kann ich das jetzt direkt über das Smartphone weitergeben, sogar mit Foto", so Westermann. Sogar wer einen neuen Job in der Region sucht, kann dort fündig werden, denn das regionale Jobportal des Landkreises ist auch in der mobilen Version der Homepage verfügbar. Unter der Rubrik Tourismus können Nutzer bequem auch Karten und Streckenführungen finden.