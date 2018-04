Nun, diese Zahlen kann man so und so lesen. Im Vergleich zum Jahr 2011 sanken beide Werte, im Vergleich mit dem Anfangsjahr 1981 sind sie klar gestiegen. Die geringfügig zurückgegangene Medienanzahl erklärt Jutta Behrens mit einem geschrumpften Etat. Aber: "Ich bin zufrieden damit, solange wir hier keine außergewöhnlichen Veranstaltungen damit finanzieren sollen."

Die Bibliotheksleiterin nennt weitere Zahlen. So wurden 2732 Medien im Jahr 2012 angeschafft, aber auch 2871 aussortiert. "Alles, was kaputt ist", komme in den Abfall und "alles, was drei Jahre nicht ausgeliehen wurde". Vorsicht ließe sie da ausschließlich bei Klassikern walten. 58528 Besucher begrüßten die Büchereimitarbeiter in ihren Räumen, viele davon mehrfach, denn insgesamt sind bei der Bibliothek "nur" 2800 Nutzer registriert. "800 mehr als 2011", sagt Jutta Behrens nicht ohne Stolz. 130 Veranstaltungen habe das Bibliotheks-Team in Zusammenarbeit mit dem "sehr aktiven Förderverein" organisiert. Die stärkste Altersgruppe sei bei den Ausleihen die 45- und 46-Jährigen, direkt dahinter würden bereits die Elf- und Zwölfjährigen folgen. Älteste Nutzerin sei eine 97-jährige Dame aus Ristedt.

In Zukunft will sich Jutta Behrens noch mehr in Richtung von Wii-Spielen begeben. Die Jugendlichen seien mit ihre stärkste Kundengruppe, dem müsse man auch gerecht werden. Krimis wie "Erbarmen" von Jussi Adler-Olsen liefen gut, Biografien, Kochbücher und philosophisch angehauchte Werke wie Richard David Prechts "Wer bin ich und wenn ja wie viele?" ebenso. Wie lange diese Werke allerdings noch in Papierform ausgeliehen werden, kann Jutta Behrens schwer vorhersehen. Denn am 1. März greift die Mitgliedschaft am Online-Bibliotheksverbund NBib24. Damit ist allen Mitgliedern der Zugriff auf 20000 E-Book gewährt, "das könnten wir anders gar nicht finanziell leisten".

Jutta Behrens hofft trotz der fortschreitenden Digitalisierung, "dass die Zahl der Buchentleihungen nicht zurückgeht". Auch mehr Möglichkeiten im Bereich der Wii-Spiele stehen auf dem Wunschzettel und, dass der Einstieg zum Online-Bibliotheksverbund problemlos läuft. Dazu ein größerer Etat.