Vielleicht kommt der eine oder Mann am Dienstag, 8. März, überraschenderweise mit einer neuen Qualifizierung nach Hause. Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen Syke (AsF) lädt für 16.30 Uhr an den Syker Bahnhof zu einem Grundkurs in Sachen Bügeln ein. Nach bestandener Prüfung bekommen die Absolventen ein Zertifikat, das sie berechtigt, zukünftig zu Hause das Bügeleisen zu bedienen. Hintergrund der ungewöhnlichen Aktion ist der Weltfrauentag, den die AsF Syke mit einen Augenzwinkern begehen möchte. Die Prüfung wird nicht allzu lange dauern, und Frauen sind zum Zuschauen eingeladen, heißt es weiter. Bügelbretter, Bügeleisen und Hemden werden zur Verfügung gestellt.

KBÖ