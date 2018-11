"An dem Sonntag sind viele renommierte Partyveranstalter auf dem Markt zu Gast, um Talente und Stars zu sichten", meint Bernhard Helmke. Er stellt die Bühne im Musikladen-Zelt von 16 bis 1 Uhr für alle Interessierten zur Verfügung. Rund 20 Minuten lang können sich die Künstler dann auf der Bühne präsentieren. Gesucht werden "alle, die in irgendeiner Form etwas mit Schlagern zu tun haben."

Interessenten können sich ab sofort bei Bernhard Helmke per E-Mail bewerben unter Bernhard.Helmke@gmx.de, oder bei Hendrik Treuse unter Hendrik.Treuse@web.de. Bernhard Helmke, der in den vergangenen Jahren schon mit der Miss-Brokser-Heiratsmarkt-Wahl und der Junggesellenversteigerung in seinem Festzelt für Furore sorgte, hat mit dem Künstlertreff ein weiteres Highlight für den diesjährigen Brokser Heiratsmarkt gefunden. "Es soll ein großer Schlager- und Partywettbewerb werden mit prominenter Jury und Geldpreisen", verspricht der Festwirt.