So langsam wird die Zeit knapp. Nicht mal mehr 20 Tage, und dann ist Heiligabend. Wer jetzt noch keine Geschenke hat, sollte sich langsam sputen. Nun hält sich die Anzahl an geschenkekauftauglichen Geschäften in Ristedt, Okel und Osterholz in Grenzen. Also muss der Weg nach Syke angetreten werden. Dabei hilft der Syker Bürgerbus, denn der fährt an den Adventssonnabenden kostenlos, weil gesponsert. Das teilte jetzt Carsten Müller, fachlicher Berater des Bürgerbusvereins mit.

Diesen Gratisservice biete der Bürgerbus schon seit Jahren an den Adventssonnabenden an, ließ Müller wissen. Von den üblichen vier Runden pro Linie nach Ristedt, Okel und Osterholz würden in diesen Fällen aber lediglich die ersten drei gedreht. Beginn ist um 8.20 Uhr am Bahnhof in Syke mit der Linie 185, die Linie 187 startet die letzte Runde um 16.20 Uhr und beendet die Adventsfahrten um 17.08 Uhr wieder am Bahnhof Syke. Bei größerem Andrang bittet der Bürgerbusverein um Verständnis, dass pro Bus nur acht Personen befördert werden dürfen. „Aber auch bei Überfüllung werden wir eine Lösung finden.“ Übrigens: Ab Montag, 13. Dezember, steht der neue Fahrplan unter www.buergerbus-syke.de online.

ABU