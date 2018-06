Mehrere Monate musste die Syker Christuskirche 1991 ohne ihre Spitze auskommen. Im Juli wurden Kugel und Kreuz neu montiert, inklusive einer neuen Zeitkapsel. Dieses Luftbild stammt aus dem Jahr 2010. (Udo Meissner)

: Kugel und Kreuz zieren nach mehrmonatiger Abwesenheit seit kurzem wieder die Syker Kirchturmspitze. Superintendent Jürgen Flohr, Pastorin Karla Schmidt-Gieseking und Pastor Garth Bräunlich überwachten persönlich die Montage der sakralen Insignien ihres Gotteshauses. Nachdem die alten Unterlagen und Zeitungen, die nach dem Bau der Kirche um 1873 in die Turmkugel gelegt worden waren, nur stark beschädigt geborgen werden konnten, bekam die Kugel dieser Tage eine neue „Füllung“, die auch noch in Kupferrohre eingelötet wurde, damit sie nicht mehr so leicht der Verwitterung anheim fallen kann. Eingelötet wurden Exemplare der Tageszeitungen, die Jubiläumsschrift zur 100-Jahr-Feier der Kirche, ein von Pastorin Schmidt-Gieseking verfaßter Zustandsbericht über die evangelische Kirchengemeinde Syke und eine Ausgabe des jüngsten Gemeindebriefes. Diese Dokumente sollen nachfolgenden Generationen Aufschluß geben über die gegenwärtigen Verhältnisse in Syke allgemein und der Gemeinde im besonderen.

11. Juli 1991: „In den vergangenen vier Wochen ist der Zustrom von Asylbewerbern (41) so stark angestiegen, daß wir mit der Unterbringung in erhebliche Schwierigkeiten gekommen sind“, erklärten gestern der stellvertretende Stuhrer Gemeindedirektor Rolf Döring und der stellvertretende Leiter des Sozialamtes, Jörg Grube. 33 Asylbewerber sind der Kommune in 30 Tagen zugewiesen worden. Acht mußten jüngst von einer Stunde zur anderen untergebracht werden. Nach den Angaben im Rathaus ist noch kein „Ende der Fahnenstange“ abzusehen. Damit die acht Asylbewerber überhaupt wohnen konnten, mußten die Teilnehmer des Jugend-Work-Camps, die in Varrel einen Grillplatz bauen helfen, ihre Küche im Gutshaus aufgeben. Andere Räume wurden dort erneut zu Wohnplätzen umfunktioniert. „Jetzt haben wir keine eigenen Räume mehr zur Verfügung. Kommen weitere Asylbewerber, dann müssen Turnhallen oder Schulen zum Wohnen hergerichtet werden. Für diesen Tag gibt es im Rathaus bereits einen Notplan, und der wird auch in die Tat umgesetzt werden müssen“, hieß es.

12. Juli 1991: Bassumer Mütter sind unzufrieden. Sie haben es satt, alleine und ohne Kontakte nach draußen Kinder zu versorgen und den Haushalt zu besorgen. Sie wollen Kommunikation untereinander, und sie fordern deshalb ein Mutter-Kind-Zentrum. Ein Antrag auf Unterstützung wurde bereits formuliert und bei der Stadt Bassum eingereicht. Jetzt warten die Frauen ab, aber sie sind überzeugt davon, daß der Stadtrat ihrem Anliegen wohlwollend gegenüberstehen wird.

13. Juli 1991: Anlieger der Moordeicher Landstraße möchten vor allem nachts die dicken Brummer von der Landstraße verbannt wissen. Nach dem Ausbau der Straße machten sie erstmals Anfang März 1990 während der Jahreshauptversammlung der Bürgergemeinschaft Stuhr auf die sich verstärkende Lärm- und Verkehrsbelastung (besonders im Bereich der Bahnkreuzung) aufmerksam und forderten Schutzmaßnahmen für die Bürger. Die Bürgergemeinschaft versprach, sich für ein Nachtfahrverbot für Schwerlastwagen, für eine Gewichtsbeschränkung und für ein Tempolimit im dicht bewohnten Bereich der Moordeicher Landstraße einzusetzen.

1991 schloss Ina Pundsack-Bleith ihre Ausbildung bei der Gemeinde Weyhe ab. Sie ist ihrem Arbeitgeber treu geblieben und mittlerweile zur Ersten Gemeinderätin aufgestiegen. (Janina Rahn)

13. Juli 1991: Der Ausbildung qualifizierter Arbeitskräfte für den öffentlichen Dienst mißt die Weyher Gemeindeverwaltung einen hohen Wert bei. Für Gemeindedirektor Alfred Wetjen ist der jetzige Prüfungserfolg zweier Auszubildender deshalb eine besondere Freude. Ina Pundsack und Astrid Bruns nahmen nach dem Abitur und einer zwei Jahre dauernden Lehre zu Verwaltungsfachangestellten vor kurzem die Hürde der Lehrabschlußprüfung mit Bravour. Ina Pundsack schaffte die Prüfung sogar mit Note eins. Beide junge Frauen werden zum 1. August als Inspektorenanwärterinnen fest angestellt. Gleichzeitig beginnen sie ein drei Jahre dauerndes Studium an der Niedersächischen Fachschule für Verwaltung und Rechtspflege in Hannover.

Weniger Brände, aber höherer Schaden – das ist, auf einen kurzen Nenner gebracht, die Bilanz der Brandstatistik 1990, die jetzt von der Bezirksregierung Hannover vorgelegt wurde. So richtete Feuer im vergangenen Jahr im Regierungsbezirk einen Gesamtschaden von 82,1 Millionen Mark an, das sind fast sechs Millionen Mark oder sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Allein im Landkreis Diepholz beträgt die Brandschadenssumme über 9,1 Millionen. Genau 437 mal mußten die Feuerwehrleute im hiesigen Kreisgebiet 1990 ausrücken. Sie zählen damit zu den am meisten beschäftigten Wehrmännern im Regierungsbezirk.

Wer beim Lesen über die eine oder andere ungewöhnliche Schreibweise stolpert, sollte sich übrigens nicht wundern. Denn vor der Rechtschreibreform von 1996 war es zum Beispiel richtig, Wörter wie muss und dass mit ß zu schreiben. Weitere Nachrichten aus vergangenen Tagen finden sich übrigens in unserem digitalen Archiv im Internet auf der Seite www.weser-kurier.de/plus/archiv.