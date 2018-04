Juraj Sivulka

widmet sich in seiner Lesung „Stationen eines Lebens – Johann Wolfgang von Goethe“ am Sonntag, 27. Dezember, ab 19.30 Uhr dem Dichter und Denker. „Goethes Wirken reicht weit über die Literatur hinaus und er entfachte in Weimar schon in seinen jungen Jahren einen wahren ,Goethekult’“, informiert Juraj Sivulka. Begleitet wird die Lesung von dem Jungorgelspieler Tim Luis Kloth, der dem Abend mit passenden musikalischen Einlagen „eine besondere Note verleiht“. Der Eintritt ist frei. Die erbetenen Spenden kommen der Bartholomäus-Kirchengemeinde zugute.

