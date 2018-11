Ländliche Idylle: Margit Arndt (l.) und die Bewohner des Hofs Westerwarp kümmern sich um einen kaputten Drahtesel. (Udo Meissner)

Warpe. Der alte Mühlstein steht immer noch. Den hat Margit Arndt damals gemeinsam mit den Bewohnern angemalt, mit einer Himmelsscheibe verziert. "Eine Frau ist mir in besonderer Erinnerung geblieben. Sie hat beim Malen ihre Depressionen hinter sich gelassen und dann später selber angefangen zu malen", freut sich Margit Arndt über dieses Erfolgserlebnis. Die Süstedter Künstlerin arbeitet nun schon seit elf Jahren als Pädagogin auf dem Hof Westerwarp. Sie leitet dort die Wohntrainingsgruppe – quasi das Sprungbrett in die Außenwohngruppe in der Gemeinde Wietzen. "Es geht mir darum, Werte zu vermitteln. Beispielsweise, dass nach dem Essen der Stuhl wieder ordentlich an den Tisch zurückgestellt wird und die Bustüren nach dem Ausflug zugeklappt werden", führt Margit Arndt zwei Beispiele an. Gesunde Ernährung sei ihr besonders wichtig. Tiefkühlkost kommt der Pädagogin beim gemeinsamen Mittagessen nicht auf den Tisch. Erst werde zusammen eingekauft, dann eine frische Mahlzeit mit Zutaten aus eigenem Anbau zubereitet.

Neben der Tierhaltung gehört zum Hof Westerwarp auch eine kleine Landwirtschaft sowie ein eigener Wald. "Uns fehlt hier eigentlich nur noch ein Esel", sagt eine Bewohnerin aus Bremen. Ja, sie würde später gerne wieder zurück in die Großstadt gehen, gesteht sie. Im beschaulichen Warpe sei ihr einfach zu wenig los

Seit fast einem Vierteljahrhundert betreibt das Team auf dem Hof Westerwarp nun schon die angewandte Form der Psychiatrie und Suchttherapie auf dem Lande. Rund 50 Bewohner haben dort ein Zuhause gefunden. Nachdem der alte Gutshof 2009 abgebrannt ist, wurde er "mit viel Schweiß wieder hochgezogen", berichtet Geschäftsführerin Dorothee von Bülow. Damals seien auf dem Gelände Wohncontainer aufgestellt worden, damit die Bewohner ihrer täglichen Beschäftigung nachgehen konnten. "Der Garten war zum Glück nicht in Mitleidenschaft gezogen worden", erinnert sich Dorothee von Bülow an das dunkelste Kapitel der Hofgeschichte. Gerade diese schlimme Erfahrung – der Brand – habe die Hausgemeinschaft noch ein Stückchen weiter zusammengeschweißt, zieht die Geschäftsführerin selbst daraus noch etwas Positives.

"Ich sage immer: Das ist das Haus der ungeliebten Kinder", weiß Margit Arndt, dass unter den Bewohnern viele Scheidungskinder sind. "Das ist ein ganz großes Thema bei uns", so die Pädagogin. Neben Geborgenheit und Liebe werde den Menschen mit seelischen Behinderungen, psychischen Störungen, Mischdiagnosen und Suchterkrankungen dort vor allem eines gegeben: Struktur. "Ein warmes Bett, Essen, Beschäftigungstherapie, Freizeitangebote und jemand, der rund um die Uhr für die Bewohner da ist", bringt es Dorothee von Bülow kurz und knapp auf den Punkt. Menschen aus allen Gesellschaftsschichten – vom Akademiker bis zum Arbeitslosen – leben und arbeiten auf dem Hof Westerwarp.

Nach der Entgiftung kommen die Menschen mit Suchterkrankungen in der Gemeinde Warpe an. "Wir arbeiten eng mit der Forensik in Bremen-Ost und Moringen zusammen", erläutert Dorothee von Bülow. Laufende Substitutionen würden auf dem Hof weitergeführt. "Rückfälle gibt es immer, die Menschen sind doch nicht zum Milchtrinken erzogen worden", sagt die Geschäftsführerin. Und weiter: "Wir geben 50 Prozent und unser Klientel gibt 50 Prozent." Das nächste Bier sei nun mal fünf Kilometer entfernt, und der Wirt des nahe liegenden Landgasthauses wisse, dass er den Bewohnern nichts ausschenken dürfe, sagt Dorothee von Bülow.

"Wir hatten sogar schon zwei Hochzeiten hier, sogar eine eingetragene Lebenspartnerschaft", freut sich Margit Arndt für ihre Schützlinge. "Auf dem Hof herrscht einfach eine tolle Gemeinschaft. Wir gucken nacheinander und helfen uns gegenseitig", berichtet die Bremerin, die manchmal doch so gerne Großstadtluft schnuppern würde. "Jeder wird hier individuell betreut, wir fördern die persönlichen Stärken und Ressourcen", erklärt Werkstattgruppenleiterin Martina Windler, dass sich ihre pädagogische Arbeit nicht an den Defiziten der Betreuten ausrichte.

"Unsere Bewohner sind auf freiwilliger Basis da. Die persönliche Einsicht, suchtkrank zu sein, ist das Wichtigste", findet Dorothee von Bülow. Und wenn mal wieder ein klappriger Fahrradrahmen einen neuen Anstrich benötigt, greift die Süstedter Künstlerin Margit Arndt eben einfach zum Pinsel und verleiht dem Ganzen etwas Farbe.