Lohnende Ausflugsziele am Sonntag, 1. Mai, sind zum Mühlentag der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen die Wind- und Wassermühlen. Drei Mühlen beteiligen sich an der Saisoneröffnung von 11 bis 18 Uhr.

Geöffnet hat die Behlmer Hochzeitsmühle, Dahrelsen 27 in Engeln. Die weithin sichtbare Galerie-Holländer-Windmühle mit Galerie und Windrose, die 1876 erbaut wurde, wird laut Angaben des Tourismus-Service Bruchhausen-Vilsen für standesamtliche Trauungen genutzt. Von der Galerie haben Interessierte einen reizvollen Blick über die blühenden Felder. Selbst gebackener Kuchen mit Kaffee und Kaltgetränken runden das Programm ab.

In Süstedt haben die Noltesche Wassermühle und die Noltesche Scheune, Mühlenweg 1, geöffnet. Die kleine Turbinenwassermühle wurde um 1880 als massives Klinkergebäude errichtet. Die Technik ist voll funktionsfähig und produziert auch Strom. Es finden regelmäßig Trauungen in der Wassermühle statt. Zu den Erläuterungen über die Mühlentechnik und Mahlvorführungen kommt noch eine Ausstellung mit altem Spielzeug im oberen Stockwerk der Mühle. Es gibt frischen Butterkuchen und selbst gemachte Torten zu Kaffee und Kaltgetränken. Die Haltestelle des Kaffkiekers ist gleich vor der Türe.

In Martfeld wartet die Fehsenfeldsche Mühle, Kirchstraße 14, auf Besucher. Die Galerie-Holländer-Windmühle, dreigeschossig mit Windrose, wurde 1871 als Interessentenmühle erbaut. Hier werden standesamtliche Trauungen abgehalten und finden kulturelle Veranstaltungen statt. Traditionell startet am 1. Mai um 11 Uhr auch der Mühlenlauf.

Weitere Öffnungszeiten der Mühlen in diesem Jahr sind am Pfingstmontag, 16. Mai, zum Deutschen Mühlentag am 11. September, zum Tag des offenen Denkmals, und zum Samtgemeinde-Mühlentag am 9. Oktober. Weitere Infos beim Tourismus-Service unter 0 42 52 / 93 00 50.

KAR