Bassum-Klövenhausen. Hoch, höher, der Bassumer Utkiek. Auf dem künstlich angelegte Berg, der mir seinen rund 88 Metern als höchste Erhebung im Landkreis Diepholz gilt, hieß es gestern mehrfach: "Bahn frei" oder auch "Platz da". Wem diese knappen Aufforderungen galten? All jenen, die sich den Schlittenfahrern auf der Rodelbahn des kleinen Klövenhauser Berges während des frühen Nachmittages in den Weg stellten. Zu diesem Zeitpunkt herrschte nämlich bereits reges Treiben auf dem Gelände der Altdeponie, das die meisten Bassumer heute als Naherholungsgebiet kennen. Kein Wunder, erinnert doch kaum mehr etwas an eine Müllkippe. Viel mehr kam bei strahlendem Sonnenschein und umso strahlenderer Schneedecke alpine Stimmung auf.

"Die Kulisse hier ist wirklich toll", schwärmte Stefanie Schorling und kämpfte blinzelnd gegen die blendenden Sonnenstrahlen an. Mit ihren beiden Kindern Mira und Lian sowie Ehemann Heiko hätte sie den Bassumer Utkiek bereits vor zwei Jahren entdeckt. Wenn es nun endlich einmal Schnee gebe, müsse man die Gelegenheit natürlich nutzen, so die Bassumerin. Und dass die Lindenstädterin auch selbst die Möglichkeit am Schopf packen wollte, bestätigte sie sogleich, indem sie ihre Sprösslinge bei jeder Rutschpartie begleitete. Während die Kinder auf die hellgrüne Tellervariante setzten, jagten die Eltern die Abfahrt mit dem Klassiker aus Holz hinunter. Je öfter die Schorlings den steilen Aufstieg für die rasante Abfahrt in Kauf nahmen, desto mehr kleine Rodler kraxelten in ihren dicken Schneeanzügen den Utkiek hinauf – die begleitenden Mütter weit hinter sich lassend. Familie Schorling hatte derweil bereits einen Wanderweg zu ihrer ganz persönlichen Abfahrt gekürt. "Der ist zwar länger und geht so schön um die Kurve, aber die Fahrt auf der richtigen Rodelbahn ist schon fixer", ließ Stefanie Schorling wissen. Mehr genutzt wurde die Hauptrodelbahn allemal. Das bewiesen nicht nur die zahlreichen Kufenspuren, sondern auch die kleinen schwarzen Erdhügel, die vereinzelt bereits aus der Schneedecke hervor blitzten. Doch beeindrucken ließen sich die waschechten Rodler von solchen Nebensächlichkeiten gestern natürlich nicht.

Tollkühn stürzte sich beispielsweise der zehnjährige Patrick mit seiner blauen Plastikschale immer und immer wieder den rund 70 Meter langen Hang hinunter. "Ich fahre mit dem Tellerschlitten, weil ich damit viel schneller bin", erläuterte der Twistringer fachmännisch. Und schnell war Patrick mit seiner Sitzschale ohne Frage. Doch sein Gefährt zeichnete sich nicht nur durch reine Geschwindigkeit, sondern auch durch beachtliche Beweglichkeit aus. Nicht selten rutschten die Rodler den Hügel mit den flachen Plastikschlitten auch rückwärts hinab. Wem die Paradefahrt misslang, wer auf Hälfte der Strecke stehen blieb oder in den begrünten Seitenbereich absackte, setzte eisern zum erneuten Anstieg an. Angst seitens der rodelnden Kinder? Fehlanzeige. Lieber werteten die kleinen Schlittenfahrer jeden Überschlag als echtes Erfolgserlebnis. Bedenken, wie "wenn es voller wird, könnte es gefährlich werden" gab es dagegen mehrfach von den Eltern zu hören. "Man müsste mal die Geschwindigkeit messen", entfuhr es einer zuschauenden Mutter.

Der kindliche Eifer wollte sich bei den älteren Rodlern dann auch nicht so richtig entfalten. "Wir trinken jetzt erst einmal einen warmen Kakao", beschlossen die Mütter und machten es sich auf ihren Holzschlitten bequem. Und dafür dürfte sich der Klassiker unter den Schlitten auch immer noch am Besten eignen.

Solange die Schneedecke den Bassumer Utkiek bedeckt, hat das Naherholungsgebiet auch unter der Woche geöffnet. Zwischen den Mittagsstunden und dem Einbruch der Dunkelheit kann die Anlage auf eigene Gefahr betreten werden.