Peter Bruns schaut aus seinem Büro auf sein rotes Schätzchen, sein Blick wandert von der Motorhaube über die Türen bis hin zum Heck des Mercedes Benz 230 SL, Baujahr 1964. „Damals hatten die Autos noch schöne extravagante Formen“, gerät er ins Schwärmen. Aus dem Schwärmen dürfte er am 22. Mai gar nicht mehr herauskommen. Denn an diesem Sonntag erobern die alten Schnaufer wieder die Straßen Brinkums – bei der 27. norddeutschen Oldtimer-Show.

Veranstalter ist die Brinkumer Interessengemeinschaft (Big), Bruns organisiert das Autospektakel. Wer also keine Zeit hat, am kommenden Wochenende die Bremen Classic Motorshow zu besuchen oder nicht genug von den Liebhaberstücken bekommen kann, muss sich keine vier Monate gedulden, um wieder Oldtimer zu sehen.

Bruns hat die Organisation der Auto-Show im vergangenen Jahr übernommen. Der 55-Jährige ist Kfz-Meister und Geschäftsführer des Autohauses Bruns & Wassmann in Brinkum.

Einige Rahmendaten kann er schon nennen. Bereits um 9 Uhr treffen sich die Oldtimer-Liebhaber mit ihren historischen Fahrzeugen auf dem Busparkplatz der Firma Wolters an der Bremer Straße. „Es wird wieder eine Rundfahrt über 80 Kilometer durch Stuhr und Weyhe geben“, verrät Bruns. Für 11 Uhr ist ein Frühschoppen auf dem Platz am Brinkumer Hotel Bremer Tor vorgesehen. Auf der dort aufgebauten Bühne wird der Shanty-Chor Brinkum auftreten, gibt Bruns bereits einen ersten Einblick in das Programm. Gegen 11 Uhr werden auch die Autos zurück erwartet, die sich an der Bassumer Straße und an der Syker Straße aufstellen werden.

Die schönsten Autos werden außerdem ausgezeichnet, erzählt Bruns. Einmal vom Publikum und einmal von einer Expertenjury. Eine Neuerung. „Letztes Jahr gab es nur einen Publikumspreis“, sagt Bruns. Auf dem Hotel-Parkplatz sollen außerdem besondere Exemplare zu sehen sein. Ein sogenannter Infotruck des Allgemeinen Deutsch Automobil-Clubs (ADAC) mache laut Bruns an diesem Tag ebenfalls Halt in Brinkum. Der Tag diene außerdem dazu, dass sich die Oldtimerexperten austauschen können. Aber auch die Laien dürfen den Besitzern Fragen stellen. „Jeder Oldtimerfreund berichtet gerne von seinem Fahrzeug“, sagt Bruns.

Der Organisator wünscht sich wieder zahlreiche alte Schnaufer, zum Beispiel historische Ford-, Opel-, VW-, Mercedes- oder Borgward-Modelle. „Letztes Jahr hatten wir 200 Anmeldungen. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr mehr haben“, sagt Bruns. „Wir hatten auch schon einmal eine alte Wellblech-Ente aus dem Jahre 1962“, erinnert er sich. „Die hatte, glaube ich, sogar eine Hängematte.“

Und nicht nur Benziner und Dieselfahrzeuge sollen zu sehen sein. „Wir versuchen, Elektro-Mobile auszustellen“, verrät Bruns. Und zwar Oldtimer. „Die hat es damals schon gegeben.“ Auch neuere E-Modelle sollen am 22. Mai zu sehen sein.

Erst vergangenes Jahr wanderte die Ausstellung wieder in den Ortskern. Die Big zeigte sich zufrieden damit. Peter Bruns: „Das Konzept ist aufgegangen.“ Flankiert wird die Oldtimer-Show von 13 bis 18 Uhr mit einem verkaufsoffenen Sonntag . „Wir hoffen auf gutes Wetter. Wichtig ist, dass es trocken bleibt und die Sonne scheint“, sendet Bruns eine Botschaft nach oben.

Ab 30 Jahren ist ein Auto ein Oldtimer, bekommt dann den Kennzeichenzusatz H für historisch, erzählt Bruns. Das heißt, das nun auch zunehmend asiatische Modelle unterwegs sind, die offiziell Oldtimer sind. „Ohne dass man das bewusst wahrgenommen hat“, findet Bruns. Sie würden noch als Youngtimer gelten, „sie prägen ja heutzutage immer noch das Straßenbild.“ Um das H zu bekommen, müssten die Teile aber original sein. Alufelgen aus den 1990er-Jahren gelten also nicht.

Wer Interesse hat, sein historisches Auto zu präsentieren, kann per E-Mail mit der Big unter oldtimer@big-brinkum.de und mit Peter Peter Bruns unter info@bruns-und-wassmann.de Kontakt aufnehmen.