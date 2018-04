April – die Möglichkeit, die Prüfungen zum Reitabzeichen abzulegen. Das teilte Ina Thalmann vom RVH mit. Auch Mitglieder anderer Reitvereine seien eingeladen, diesen Lehrgang zu besuchen. Prüfungstag wird der 22. April sein. Abgenommen werden die Reitabzeichen der Klasse RA 2-10, der Basispass und das Longierabzeichen.

Ina Thalmann hat sich nach eigenen Angaben als Ausbilderin des RV Heiligenfelde in Fortbildungen mit den Anforderungen vertraut gemacht, sodass sie mit ihrem Team die Prüflinge mit Dressur-, Spring- und Theorieunterricht optimal vorbereiten wird. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung bietet mit dem Reitabzeichensystem für jeden Pferdesportler das passende Angebot, findet Thalmann. Die Überprüfung des Könnens könne in kleinen Ausbildungsschritten vollzogen werden. Auch sei es möglich, disziplinspezifische Prüfungen abzulegen: Ein Dressurreiter sei also nicht mehr gezwungen, einen Springparcours zu bewältigen, er sollte aber Grundzüge der Stangenarbeit mit dem Pferd beherrschen. Fragen beantwwortet Ina Thalmann unter der Telefonnummer 01 62 / 3 33 98 97.