Variante 1b: Im Schuljahr 2012/2013 würden die verbliebenen drei Klassen in zwei Klassenräumen im Erdgeschoss der Förderschule Leester Heide und in einem Raum im dortigen Souterrain unterrichtet. Verschiedene Nebenräume sowie gemeinsame Fach- und Lehrerzimmer stünden zur Verfügung. Umbauten und die Erweiterung des Brandschutzes wären nötig, vor allem im Souterrain. Hinzu käme der Umzug in die Förderschule. Die einmaligen Kosten würden 28500 Euro betragen, die laufenden Kosten für das Schuljahr 40300 Euro.

Variante 1c: Bei der sogenannten kombinierten Lösung würden die verbliebenen drei Klassen im Schuljahr 2012/2013 in zwei Klassenräumen im Erdgeschoss der Grundschule Melchiorshausen und in einem Raum der Förderschule unterrichtet. Dafür wären die selben Brandschutzarbeiten wie bei der Variante 1a nötig. Umbauten hingegen wären notwendig, zudem müssten die Klassen nicht erneut umziehen. Die einmaligen Kosten würden 26200 Euro betragen, die laufenden Kosten für das Schuljahr 66000 Euro.

Variante 2a: Im Schuljahr 2013/2014 würden die nun verbliebenen zwei Klassen in den beiden Klassenräumen im Erdgeschoss der Grundschule unterrichtet. Es würden keine weiteren Bauarbeiten nötig. Die laufenden Kosten für das Schuljahr würden 62900 Euro betragen.

Variante 2b: Im Schuljahr 2013/2014 würden die nun verbliebenen zwei Klassen in zwei Klassenräumen in der Förderschule unterrichtet. Dafür wäre ein Umzug nötig. Die einmaligen Kosten würden 1500 Euro betragen, die laufenden Kosten für das Schuljahr 37200 Euro.