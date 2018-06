Herzlichen Glückwunsch: Uwe Stoffregen stößt mit einem Heiratsbräu auf den 40. Geburtstag des Remmer-Zelts auf dem Brokser Heiratsmarkt an. Die Lebkuchenherzen gibt’s dazu. (Udo Meissner)

Bruchhausen-Vilsen. Remmer ist der Name eines Bieres, das vor vielen Jahren in Bremen von der Brauerei Haake Beck regional angeboten wurde, erzählt Uwe Stoffregen. In Bremen gab es den Remmer-Keller, und die Brauerei hatte Wert darauf gelegt, dass nur bestimmte Kneipen im Umland, meist im 20-Kilometer-Radius, dieses besondere dunkle Bier im Ausschank hatten. Zu dieser Zeit begann Hans Stoffregen, der Vater von Uwe Stoffregen, mit einem kleinen Zelt auf dem Brokser Heiratsmarkt, der in diesem Jahr vom 24. bis zum 28. August stattfindet. Als Schlachtereibetrieb in Asendorf ansässig, gab es allerdings schon viel länger Bratwurststände der Familie. 1972 wurde das Remmer-Zelt in Bruchhausen-Vilsen eröffnet, mit dem besonderen Bier aus Bremen im Ausschank. "Das Zelt stand an der Straße vom Denkmal zur ehemaligen Gaststätte Peters", erinnert sich Uwe Stoffregen.

Als damals 17-Jähriger durfte er erstmals beim Brokser Markt dabei sein, hinter der Theke stehen. "Komischerweise war ich als Kind nie auf dem Markt, obwohl wir in Asendorf wohnten." Seitdem aber ist kein Jahr vergangen, kein Markt ohne seine Anwesenheit. Zunächst also in dem für heutige Verhältnisse kleinen, damals nur 100 Quadratmeter großen Zelt.

Eigentlich sei sein Berufswunsch immer Lehrer gewesen, erzählt Uwe Stoffregen seine eigene Geschichte weiter. "Aber als ich in den Ferien fünf Wochen im Remmer-Keller in Bremen arbeiten durfte, mir das so viel Spaß machte, bin ich noch in den Ferien vom Gymnasium abgegangen." Nach seinem Realschulabschluss und einer Lehre als Hotelfachmann absolvierte Stoffregen in Folge auch noch eine Lehre zum Koch. In Zeiten des Brokser Marktes aber kam er immer nach Hause, half seinem Vater bei der Organisation des Remmer-Zeltes. Dieses veränderte in den Folgejahren auch seine Ausrichtung.

Ausschlaggebend war wohl auch eine Begebenheit am Marktdienstag. "Von den vier Musikern die wir damals hatten, fielen zwei alkoholisiert von der Bühne. Da hab ich mich auf die Suche nach einer richtigen Blaskapelle gemacht – familienfreundlicher, bei Jung und Alt beliebt, für einen Treffpunkt mit Herz." Nachmittags sollte die Gemütlichkeit einziehen mit Blasmusik, Kaffee und Kuchen, abends sollte es das Stimmungszelt für Jung und Alt mit Blasmusik, DJ und wechselnden Künstlern sein, und sonntags stand der Familienfrühschoppen, beginnend mit einem Gottesdienst, im Fokus.

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Und gerade die Blasmusik sei es, die dem Remmer-Zelt ein Alleinstellungsmerkmal verschaffe. "Ich liebe auch das Oktoberfest, die Musik ist authentisch, kommt ohne viel Technik aus", begründet Stoffregen. Systematisch habe er dieses Konzept weiter ausgebaut, wozu unter anderem der sogenannte "Musikteppich" im heutigen Festzelt gehört. "Damit erreichen wir, dass die Musik nicht nur vor der Bühne, sondern auch am Zelteingang zu hören ist." Die Musiker im Remmer-Zelt bekommen von ihm auch jährlich eine klare Ansage: "Keine englischen Titel". Das gelte auch für den DJ, der sich mit der Blaskapelle in Sachen Musik abwechselt. Einzige Ausnahme ist der Marktsonntag. Nach dem Zeltgottesdienst um 10 Uhr startet ab 11 Uhr ein Familienfrühschoppen mit Live-Musik von der Gruppe Jailrock und The Rock House Brothers.

Besonderen Wert legt Uwe Stoffregen auf das saubere Sitzplatzangebot im Zelt und viel frische Luft. Der Biergarten ist daher vor allem bei warmem Marktwetter sehr begehrt.

Ein kleines Problem ergab sich, als Haake Beck die Produktion des Remmer-Bräu einstellte. "Das war zum 1. Juli, da haben wir sehr schnell alle Restbestände in ganz Norddeutschland aufgekauft." Diese reichten, da kann sich Uwe Stoffregen gut erinnern, genau bis Brokser-Markt, Dienstag um 16 Uhr. "Und da ich immer regional orientiert war, habe ich die heutige Inbev kontaktiert, ob sie nicht ein Bier brauen könnten." Zwei Monate später kam das Okay, Uwe Stoffregen konnte sich sogar den Namen aussuchen. So entstand das bekannte Heiratsbräu. "Es sollte eigentlich Brokser Heiratsbräu heißen, aber dazu hätte es in Broksen gebraut werden müssen."

Das Heiratsbräu wird auch heute noch nur speziell für das Remmer-Zelt und den Brokser Heiratsmarkt gebraut. Den Namen Remmer zu ändern, kam Uwe Stoffregen allerdings nie in den Sinn. "Der Name ist eingebürgert." Uwe Stoffregen machte sich 1982 in Syke mit dem Hansa-Haus selbstständig. Dazu gab es in Bruchhausen-Vilsen noch die Vilser Diele, heute das Vilser Kaffeehuus. Und auch das Zelt auf dem Brokser Markt wurde ständig vergrößert, wanderte zu seinem heutigen Standort. Die letzte gravierende Veränderung sei die Öffnung des Zeltes hinter der Bühne gewesen. Was Uwe Stoffregen, der in all den Jahren jeden Tag des Marktes persönlich auf dem Zelt anwesend ist, besonders wichtig ist, ist die familiäre Atmosphäre, nicht nur unter den Gästen, sondern auch mit seinen insgesamt 65 Angestellten.

Auch seine drei Kinder Thore, Wiebke und Malte arbeiten mittlerweile im Zelt mit. "Mir macht das wirklich Spaß, irgendwie sind wir da angekommen, wo wir immer hinwollten. Das liegt an allen, an den Gästen und den Mitarbeitern", zieht Stoffregen ein Fazit über 40 Jahre Remmer-Zelt. Für den Geburtstag wird es in diesem Jahr auch eine ganz besondere Dekoration geben. In Süddeutschland ließ Stoffregen große Lebkuchenherzen mit der Aufschrift "40 Jahre Remmerzelt.de" anfertigen. "Die werden unter der Decke hängen." Der schönste Moment für ihn auf dem Brokser Heiratsmarkt? "Wenn ich während des Marktes vor der Bühne stehe und nur in lachende Gesichter schaue."

Die Geburtsstätte des Heiratsbräus

Die Familie Stoffregen betreibt seit 40 Jahren das Remmer-Zelt auf dem Brokser Heiratsmarkt

Zitat:

"Keine

englischen

Titel."

Uwe Stoffregen