Pastor Christoph Gamer. (Udo Meissner)

"Im Februar hat der Kirchenkreistag diese Veränderungen bereits beschlossen, und leider sind wir in Bruchhausen-Vilsen erneut betroffen, zum dritten Mal in Folge die Leidtragenden, während andere Kirchengemeinden ganz verschont bleiben", erklärt Christoph Gamer auf Nachfrage des WESER-KURIER. Lediglich er selber werde nach dem neuen Stellenplan eine volle Stelle in Bruchhausen-Vilsen erhalten, das Pastorenehepaar Grohs aus Vilsen jeweils eine halbe Stelle, Pastorin Meike Müller aus Schwarme eine Viertelstelle sowie Pastorin Friederike Werber aus Wechold 15 Prozent. "Wir sind dann fünf Leute, die Gemeindearbeit wird total zergliedert und aufgesplittert." Dies sei gerade für die Beziehungsarbeit in einer Kirchengemeinde wenig sinnvoll. "Und gerade davon lebt unser Beruf", ist Pastor Christoph Gamer überzeugt. Er selber soll laut neuem Stellenplan die "traditionellen Arbeitsfelder wie Seniorenarbeit und Gottesdienste abdecken". Für die Jugendarbeit bleibe dann keine Zeit mehr. "Dazu kommen viele Dienstbesprechungen in einem so großen Team, Konfliktlösungen und Konferenzen, das wird der Hauptteil meiner Arbeit sein. Was hinten runterfällt, ist die Jugendarbeit."

Und gerade in diesem Bereich hatte sich der Theologe immer stark engagiert. Seine Sommerfreizeiten waren beliebt und ausgebucht, während andere Freizeiten im Kirchenkreis Syke-Hoya mangels Teilnehmern stets abgesagt werden mussten. Und auch die Jugendleiterausbildung war in Bruchhausen-Vilsen stark nachgefragt. "Wir haben ein Sechstel der Jugendleitercard-Inhaber im Landkreis Diepholz ausgebildet", erklärt Christoph Gamer nicht ganz ohne Stolz. Viele sind sich sicher, dass es nicht zuletzt auch ein Verdienst von Pastor Christoph Gamer war, dass die Affäre um den sexuellen Missbrauch eines Lehrers am Gymnasium Bruchhausen-Vilsen an drei Schülerinnen aufgedeckt und aufgearbeitet werde konnte. Enttäuscht zeigt sich Gamer auch über die Entscheidung des Kirchenkreises, "weil wir Alternativen aufgeboten haben, so wäre zum Beispiel eine Diakonenstelle in Bruchhausen-Vilsen möglich gewesen, mit Spenden aus beiden Kirchengemeinden, Bruchhausen und Vilsen. Leider ist das nicht einmal zur Abstimmung gekommen", bedauert der Pastor. Hintergrund sei seiner Meinung nach, "dass der Superintendent viele volle Pfarrstellen haben möchte." Gamer glaubt jedoch nicht, "dass diese Rechnung aufgehen wird." Pastorin Meike Müller aus Schwarme etwa müsse nun den Pfarrbezirk Homfeld/Wöpse mit ihrer Viertelstelle in Bruchhausen-Vilsen betreuen, was vorher in der Zuständigkeit von Christoph Gamer lag. "Auf Papier kommt das ja alles schön hin, aber es geht um Menschen und Beziehungen. Ich war dort sieben Jahre zuständig, jetzt kommt schon wieder jemand Neues." Schwierigkeiten sieht Gamer auch auf die Konfirmanden zukommen.

"Der Stellenplan im Kirchenkreis wird alle sechs Jahre erneuert", erklärt Superintendent Jörn-Michael Schröder auf Nachfrage. In der Regel würden dadurch auch Einsparungen vorgenommen, "was ich im aktuellen Fall für Bruchhausen-Vilsen aber so nicht erkennen kann." Dramatische Einschnitte habe es nicht gegeben, so der Superintendent weiter. Nicht der Kirchenkreis, sondern vielmehr der Kirchenvorstand zusammen mit dem Pfarramt arbeite aus, mit welchen Schwerpunkten eine Stelle versehen werde. Das sei formal richtig, bestätigt Gamer, fügt aber hinzu: "Wenn man dem Kirchenvorstand keinen Spielraum lässt, kann er nicht anders entscheiden. Es kann ja nicht sein, dass der Vorstand entscheidet, der Pastor macht Jugendarbeit und die Beerdigungen dann der Pastor aus Wechold." Der Kirchenvorstand müsse sich da an die traditionellen Aufgaben eines Pastors klammern. "Die Entscheidungsspielräume sind einfach eingeengt", bedauert Christoph Gamer.