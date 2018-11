Neues Unternehmen

Die Kita für den Hund

Marie Lührs

Syke. Dass im Gewerbegebiet Barrien neuerdings deutlich mehr Hunde anzutreffen sind, liegt an einem Unternehmen, das sich am Handwerkerhof angesiedelt hat. Seit Anfang September gibt es dort eine Tagesstätte für Hunde, in der Herrchen und Frauchen sie während der Arbeit oder anderer Erledigungen unterbringen können.