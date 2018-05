Im Sommer machte sie ihr Abitur an der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Brinkum. Nachdem alle Plätze für ihr gewünschtes Studienfach, die Koreanistik, besetzt waren, begann sie, in der Gemeinde herum zu fahren und nach etwas zu suchen, womit sie ihre Zeit sinnvoll überbrücken könnte. „Am liebsten etwas Soziales“, sagt sie. Kein Kindergarten konnte der Abiturientin einen Platz anbieten. Letztlich landete Lisa beim MGH – und wurde nach eigener Aussage mit offenen Armen empfangen.

Daniela Gräf, Leiterin des MGH in Brinkum, erklärt, dass sie Lisa Abraham nur aufnehmen konnten, weil sie dazu bereit war, ihren Schwerpunkt auf Flüchtlingsarbeit zu legen. Das zuständige Amt, das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, hatte derzeit keine Gelder – außer für die Flüchtlingsarbeit.

Das erste Mal kam Lisa im Oktober 2016 in das MGH. Zu dem Zeitpunkt gab es allerdings noch eine andere Praktikantin dort, bis zum 1. Februar musste die 19-jährige also noch warten. Seitdem ist sie nun im MGH tätig, arbeitet dort 38 Stunden die Woche und ist laut Daniela Gräf und sich selbst immer „ausgebucht“. Kein Bufdi hatte bis jetzt so viel zu tun wie Lisa, erzählt Daniela Gräf weiter.

Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem die Mitarbeit in den Sprechcafés, die montags, mittwochs und donnerstags stattfinden. Außerdem ist sie oftmals im Café Kinderwagen zu finden. „Ich versuche, den Menschen die Berührungsangst zu nehmen“, sagt Lisa Abraham.

Das MGH gibt es zudem das Angebot „Erste Deutschhilfe“, bei dem sie ebenfalls mithilft. Der Kursus richtet sich an Arabisch sprechende Menschen, die schnell Deutsch lernen möchten. Lisa vermittelt hier, wenn es beispielsweise um spezifische Wörter geht, die mancher Lehrer nicht kennt. Als Beispiel nannte sie das moderne Wort „squad“, das die Lehrerin lediglich mit Sport verknüpfen konnte. Lisa bestätigte den Lernenden, dass es das Wort gibt und erklärte, dass es sich um einen umgangssprachlichen Begriff für Clique oder eine Gruppe von Freunden handelt.

Jeden Mittwochmorgen ist die 19-jährige auch als Lesepatin in der Grundschule Brinkum tätig. In einer ersten Klasse unterstützt sie die Kinder beim Deutsch lernen und hilft denjenigen, die mit der Sprache noch nicht zurechtkommen. Somit liegen ihre Aufgaben nicht nur innerhalb des Mehr-Generationen-Hauses und auch nicht bloß bei den Flüchtlingen, die dorthin kommen. Es ist ihr Schwerpunkt, mit diesen zu arbeiten, sie lernt dennoch das ganze MGH und die anderen Tätigkeiten innerhalb des Hauses kennen, berichtet Daniela Gräf.

„Lisa schafft Verbindungen“, sagt die Leiterin des Hauses. So beschäftigt sich die Bufdine mit den Flüchtlingen, setzt sich beispielsweise häufig dazu, erzählt von weiteren Angeboten des MGH. Sie kann den Menschen helfen, heißt es von Gräf weiter. „Es gibt immer was zu tun und immer was zu lachen“, erzählt Lisa Abraham.

Eigener Spieletreff geplant

Auch ein eigenes Projekt ist bereits in Aussicht: Ab dem 17. März findet durch Abraham erstmals ein Kinderspieletreff statt. Auch dort sollen Brücken geschaffen werden, und nicht nur Flüchtlinge sind eingeladen. Jedermann dürfe zu den Angeboten des MGH erscheinen. Das Ziel sei jedoch so gut wie immer die Integration.

„Man wächst an seinen Aufgaben“, erläutert Lisa Abraham und erzählt, wie sie bereits mit der Aufgabe überrumpelt wurde, alleine den Mittagstisch zu übernehmen. Eines der spannenden Dinge sei, selbst vieles zu lernen. So nennt die Bufdine beispielsweise die Situation, in der sie mit ein paar Flüchtlingen zusammen saß und eine Religion kennen lernte, von deren Existenz sie gar nichts wusste. Im MGH sei es niemals langweilig und zu tun gäbe es immer etwas, ist Abrahams bisheriges Fazit.