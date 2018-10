Wellenlänge, die. Laut Duden der räumliche Abstand zweier aufeinanderfolgender Orte gleicher Phase, wie er bei einer Welle gemessen werden kann. Auf der gleichen Wellenlänge zu sein, steht wiederum umgangssprachlich für die gleiche Art zu denken, sich zu verstehen. Und das trifft zweifelsohne auf Torben Clausen, den neuen Ortsbrandmeister in Sudweyhe, und seinem ebenfalls kürzlich gewählten Stellvertreter Axel Meyer zu. Aber auch die naturwissenschaftliche Bedeutung des Begriffs passt zu ihnen. Schließlich haben sie nicht nur eine gemeinsame ehrenamtliche Aufgabe, sondern auch den gleichen Beruf: Beide sind studierte Physiker. Aber damit nicht genug der Verbindungen: Torben Clausen, bis dato Kassenwart der Sudweyher Wehr, begann seine Arbeit im dortigen Vorstand einst als Schriftführer. Ein Posten, den er etwa zehn Jahre lang bekleidete – und schließlich an Meyer abgab. Nebenbei war Clausen zuletzt auch Gruppenführer. Quizfrage: Wer könnte ihm dabei wohl zur Seite gestanden haben? Richtig: Axel Meyer. Der lachend: „Ja, man kennt sich.“

Die Chemie – wenngleich hier vielleicht nicht die richtige Fachrichtung – scheint jedenfalls zu stimmen. „Entscheidend war, dass sich unsere Ansichten in Sachen Personalführung decken. Wie es mit der Feuerwehr weitergeht, ist uns wichtiger, als wer die Nummer eins und wer die Nummer zwei wird“, sagt die künftige „Nummer eins“ der Sudweyher Brandbekämpfer, Torben Clausen. Man sei sich bei der Rangfolge daher einig geworden, sagt der 39-Jährige, Mitglied der Wehr seit 1992. Dabei konnte das lange zwischen ihm und der 32-Jährigen „Nummer zwei“, seit 1993 bei den örtlichen Blauröcken, ausdiskutiert werden. Clausen: „Seit dem vergangenen Jahr war klar, dass unsere jetzige Führung aufhören will. Da haben wir angefangen, uns intensiver Gedanken zu machen, ob wir deren Nachfolge antreten möchten.“

Nun stehen sie einer etwa 40-köpfigen Einsatztruppe vor, hinzu kommen aktuell 18 Jugendliche und ein Dutzend Alterskameraden, dann ist da noch der Standort der Kinderfeuerwehr zusammen mit Kirchweyhe und Dreye. „So etwas kann man heute nicht mehr allein steuern“, betont Clausen, immerhin zweifacher Vater, die Bedeutung der Aufgabenteilung. Schließlich sorgen auch die Ausbildungsdienste im wöchentlichen Wechsel für einen hohen zeitlichen Aufwand. Den bringe der Status als Stützpunktfeuerwehr mit dem Schwerpunkt gefährliche Stoffe und Güter mit sich, außerdem verstärke die Messgruppe den Landkreis Diepholz. „Im Vergleich mit anderen haben wir viele Dienste“, so Meyer. 30 bis 40 Einsätze gebe es jährlich im Schnitt, 2015 seien es sogar mehr gewesen. Er ist sich aber sicher: „Wir übernehmen eine gut funktionierende Wehr.“

Aber natürlich kann die noch besser gemacht werden. „Wir müssen demnächst ein neues Fahrzeugkonzept vorbereiten“, kündigt Axel Meyer an. Die meisten Einsatzwagen seien seit 1998 auf der Straße, die sollen mittelfristig ausgetauscht werden. Ein Auftrag der neuen Feuerwehrspitze wird auch sein, die Zahl der Mitglieder konstant zu halten – oder gar auszubauen. „Neue zu werben, wird immer schwieriger“, hat Clausen festgestellt. Vor allem nach Quereinsteigern wird gesucht, die auch vor Ort arbeiten oder etwa durch Schichtdienst tagsüber verfügbar sind. Clausen und Meyer wissen, wie wichtig Helfer sind, die kurzfristig bereitstehen – denn sie können das aufgrund ihrer Arbeitsplätze in Bremen respektive Oldenburg nur bedingt. „Das geht nur, wenn die Firma mitspielt“, weiß Clausen.

Zunächst auf sechs Jahre hat die Ortsfeuerwehr die beiden Physiker zu ihren Chefs bestimmt. Bis wann sie letztlich in der Verantwortung stehen werden, wird sich zeigen. „Wir haben hier in Sudweyhe tendenziell eher lange Amtszeiten“, sagt Torben Clausen. 18 Jahre hatte sein Vorgänger Folkard Wittrock den Posten des Ortsbrandmeisters inne. Den bezeichnet Axel Meyer als „Vorbild“ – in doppelter Hinsicht. Denn nicht nur auf manch ehrenamtliche Laufbahn habe der Einfluss gehabt, auch an der Berufswahl von Clausen und Meyer war er nicht ganz unbeteiligt. Wittrocks Job im normalen Leben. . . Physiker.