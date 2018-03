Das Licht wurde gedämmt. Ein Zwitschern munterer Vögel erklang im Hintergrund. Die Gäste im Gleis 1 des Syker Bahnhofs lauschten gespannt der Stimme, die aus den Lautsprechern kam: Diese kündigte mit großen Worten den Auftritt von Christin Henkel an und forderte zum „Ostdeutschen Applaus“ auf. Mit der urigen Idee, auf diese Weise den Beginn zu einem unterhaltsamen Abend mit Klavier und frechen Geschichten einzuläuten, hatte Christin Henkel gleich den Grundstein zu ihrem Programm gelegt. Denn im gleichen Stil ging es am Freitagabend im Syker Bahnhof weiter. Die Künstlerin führte ihr Publikum mit eigenen Kompositionen am Klavier, kabarettistischer Unterhaltung mit kleinen Geschichten und Chansons durch den Abend.

Henkel ist gebürtige Thüringerin und Wahl-Münchnerin. Zwei Dinge, die sie in ihrem Programm gleich mal in Liedern und kurzen Geschichten verarbeitet hatte. „In München haben die Leute ganz andere Probleme als in meinem Dorf“, erklärte Henkel. Um das zu verdeutlichen, erzählte sie von ihrer Freundin Birthe, die gegen fast alles allergisch sei, was beim Essen in Restaurants oder einem harmlosen Kaffeetrinken zu Problemen führe. „Zum Glück verträgt Birthe alkoholische Getränke und säuft sich das Leben schön“, betonte Henkel.

Den thüringischen Dialekt nahm sie bei einem anderen Lied auf die Schippe. Diesen Song leitete sie ausgerechnet mit einem französischen Akzent ein, denn sie mimte eine Französin, der alle Männer hinterherlaufen, da ihre Aussprache so sexy auf die Herren wirke. Verzweifelt versuche sie, die Männer wieder loszuwerden, doch das gelinge ihr nur auf eine Weise: Sie spricht in ihrem Heimatdialekt. Mit der thüringischen Mundart wird man jeden Mann schnell wieder los – so die überraschende Erkenntnis am Ende des Liedes.

Gleich zu Beginn des Abends erfuhr das Publikum von Christin Henkel, dass ihre Zielgruppe zwischen 25 und 35 Jahren alt sei. Doch bei einer lockeren Umfrage unter den Gästen im Gleis 1 stellte sich heraus, dass das Alter der Anwesenden eher darüber lag. Der Funke zwischen der Künstlerin und der überschaubaren Anzahl an Zuhörern sprang trotzdem über. Immer gespannt auf den nächsten frechen Spruch von Henkel, folgte das Publikum dem Programm.

Auch Monika Reh gefiel, was die Thüringerin auf der Bühne präsentierte. „Ich habe mich spontan entschieden herzukommen. Sie hat schöne Texte, und man kann ihr gut zuhören“, lobte Reh. „Sie muss den ganzen Abend auf der Bühne allein bestreiten. Ich wundere mich immer, wie man sich die ganzen Texte merken kann“, sagte sie weiter.

Die Künstlerin bewies, dass sie sich viele Texte und Kompositionen am Klavier merken konnte und präsentierte sie ebenso locker wie glaubhaft. Aus ihrem Album „KlaKaSon“, benannt nach ihrem Programm aus Klavier, Kabarett und Chanson, stellte sie am Freitag viele Stücke vor und leitete sie immer mit Geschichten oder Lesungen aus ihrem Tagebuch ein. Diesem Tagebuch vertraute sie einschneidende Erlebnisse an, wie die Begegnung mit Universal Music und dem Traum von einem Plattenvertrag. Sie komponierte auch ein Warnlied vor Männern mit Gitarren, bei deren Anblick alle Frauen nur so dahin schmelzen würden. Auch der depressive Surflehrer Klaus wurde in einem Song vorgestellt. Ihm grauste es so sehr vor Sonne und Strand. Christin Henkel nahm das Älterwerden auf die Schippe, die Liebe ohne Happy End und den Gruppensex zu zweit in Bielefeld. Mit Selbstironie und kritischem Blick auf die kleinen Dinge im Leben bereitete sie ihrem Publikum einen heiteren Abend.