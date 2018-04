Traditionell ein Schutz gegen Sonne und Wind. Für einen Tuareg wie ihn, ab 15 Jahren auch das Zeichen, in den Kreis der erwachsenen Männer aufgenommen zu sein. Auf den Wanderungen mit den Tieren waren früher in der Umhängetasche der Koran und ein Feuerstein. Sandra van Edig, Ehefrau des Musikers, erklärte und übersetzte am Freitag in der Fehsenfeldschen Mühle in Martfeld, wovon die Lieder handeln, wenn er auf Französisch davon erzählte.

Sie ist Ethnologin und Journalistin und lebte viele Jahre in Niger, dem Heimatland ihres Mannes. Die beiden wohnen inzwischen in Berlin. Mit einem Instrument der Nomadenvölker, dem Tekedébena, ließ Anivolla zu Beginn die große Zuhörerschar in der Mühle ahnen: Ein Konzert besonderer Art erwartete sie. Ein gebogener Stock, eine Schnur als Saite statt der ursprünglich einmal gedrehten Tierhäute – Resonanzboden war die Hälfte eines großen ausgehöhlten Kürbisses – darüber gestülpt und die Saite gezupft, erklang eine fremdländische Waise, orientalisch anmutend. Das Lied, in Tamascheq, der Sprache Nigers gesungen, wie alle an diesem Abend, erzählte von den Vorbereitungen junger Männer zu einem Kamelrennen. „Eine dreisaitige Gitarre gab es in Afrika, aber Ende der 1980er-Jahre begann mein Mann auf einer modernen zu spielen“, erklärte van Edig.

Besonders gestimmt

Diese E-Gitarre hat sechs Saiten, ist besonders gestimmt, sehr hell klingend. Eine Eigenart des Musikers: Er belässt den Ringfinger meist auf der Basssaite, während drei Finger die anderen Saiten zupfen oder schlagen. Die Lieder seiner ersten CD „The Walking Man“ (die zweite erscheint im Frühjahr 2017) erzählen vom Miteinander der Generationen, die sich unter den harten Bedingungen eines Nomadenlebens respektvoll behandeln müssen. Sein oft nasaler Gesang klang sehnsuchtsvoll, wenn er heute verlassene Orte beschrieb, wo vor Rebellionen und Überfällen marodierender Banden, Menschen friedvoll lebten. Der Wind war zu hören, der über das Grasland strich. Dann wieder glaubte man Anivolla, dass die untergehende Sonne in der Wüste sich besser ertragen lässt mit einem geliebten Menschen im Arm.

Bereitwillig wirkte das Publikum als Rhythmusgeber oder Backgroundchor mit, belohnt durch ein strahlendes Lächeln Alhousseini Anivollas, der mit seinen Liedern seinem Volk etwas zurückgeben und erhalten will, was verlorenzugehen droht. Am Freitag war es ein Geschenk für die Konzertbesucher, die in die archaischen Klänge eines der ärmsten Länder eintauchen durften, das zerrissen ist von Krieg, Terror und Hungersnöten.