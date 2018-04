„Die Eltern- und Familienbildung könnte noch ein wenig ausgebaut werden“, begründet Helma Evers von der Volkshochschule (VHS) Syke die zweite Runde der Vortragsreihe „Eltern zwischen Macht und Ohnmacht“. Zusammen mit Antje Alberts von dem Stephansstift, Anne-Katrin Schwarze vom Schulförderverein Bruchhausen-Vilsen und der Vilser Schul- und Sozialarbeiterin Anja Wester hat sie in der Syker Stadtbibliothek die fünf neuen Vorträge präsentiert.

Laut seien die Rufe, auch Bruchhausen-Vilsen bei der Planung zu bedenken, gewesen. Und der Ruf wurde gehört. Neben drei Vorträgen in der Syker Stadtbibliothek wird es zwei „Gastauftritte“ im Forum des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen geben. Ein Besuch lohne sich dabei dank komplett neuer Themen und Referenten auch für Besucher der letztjährigen Kurse.

Den Anfang macht Dorothee Schaefer mit ihrem Vortrag „Kinder-Leicht: Mehr Lebensfreude, weniger Kilos“ am Donnerstag, 4. Februar, in der Syker Stadtbibliothek. Die Diplom-Psychologin referiert über übergewichtige Kinder und vermittelt Ideen, wie man den Blick auf die emotionalen und körperlichen Bedürfnisse aller Familienmitglieder behält. Im Forum des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen widmet sich Anja Kenzler am 10. März der gewaltfreien Kommunikation zwischen Eltern und Kind. „Sie ist Dozentin an der Leibnitz-Universität in Hannover und zertifizierte Trainerin für gewaltfreie Kommunikation nach Dr. Rosenberg“, berichtet Antje Alberts.

Der Autor, Coach und Berater für Burn-out-Prophylaxe, Thomas Greh, wird am 14. April in Syke auf die Entschleunigung im Familienalltag eingehen. Wieder in Bruchhausen-Vilsen wird die Ergotherapeutin Jutta Mack am 12. Mai dann Tipps zum Umgang mit Kindern, die besonders viel Aufmerksamkeit brauchen, geben. Das Finale der Reihe wird dann am 30. Juni als „Heimspiel“ in der Syker Bücherei ausgetragen, wenn Ilka Crone mit ihrem Vortrag die elterliche Präsenz stärkt. Antje Alberts dazu: „Eltern sollen lernen, nicht nur physisch präsent zu sein, sondern eine ,Hier-bin-ich-Haltung’ einzunehmen.“

Die Veranstaltungen seien systematisch aufgebaut und bestünden aus einem Vortrag und einer anschließenden Diskussionsrunde. „Außerdem stehen die meisten Referenten danach noch für lockere Gespräche zur Verfügung“, verrät Alberts. Mit dem Eintritt von zwei Euro pro Familie wollen die Veranstalter möglichst vielen Familienmitgliedern die Teilnahme an den Vorträgen ermöglichen. „Wir hoffen, dass wir damit auch die Väter locken“, erklärt Antje Alberts. Auch die Wahl auf die Bücherei und das Forum sei nicht schwer gefallen. „Gerade in der Bibliothek können wir den Teilnehmern einen neutralen, öffentlichen und heimeligen Ort bieten, der trotzdem von Familien besucht wird“, waren sich alle Damen einig.

Die Vorträge sollen durchweg verständlich aufgebaut worden sein und hilfreiche Tipps für zu Hause geben. „Wir wollen, dass jeder den Vorträgen folgen kann, ohne ein Studium wegen Fach- oder Fremdwörtern zu brauchen. Jeder soll leicht umzusetzende Ideen mit nach Hause nehmen können“, spricht Antje Alberts über den Anspruch an die Referenten. Zwar sei eine vorherige Anmeldung bei der VHS unter der Telefonnummer 0 42 42 / 9 76 44 44 erwünscht, dennoch seien auch spontane Besucher gern gesehen. „Wir wissen, dass Eltern meist nicht Wochen im Voraus planen können, darum freuen wir uns über jeden, der kurzfristig dazustoßen möchte.“