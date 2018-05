Unter dem Motto „Auf ein Wort“ will die Bassumer CDU am Freitag, 29. April, von 20 bis 21.30 Uhr mit Jugendlichen diskutieren. Ort des Geschehens ist die Gaststätte Kempes Bürgerstuben, Am Gaswerk 7 in Bassum. Das teilte Michael Gillner von der CDU mit. Unter anderem gehe es um Wünsche der Jugendlichen, Initiativen zur Jugendarbeit, Sportstättenentwicklung und Freizeitmöglichkeiten.

TÖN